Robert Badinter, avocat et amoureux des mots, s'est éteint

Robert Badinter était une des figures majeures du monde juridique français de ces dernières décennies. Né en 1928 à Paris de parents juifs, l'avocat a traversé le siècle dernier, spectateur et acteur de ses grands bouleversements.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeune Robert parvient, avec sa mère, à échapper à la Gestapo. Cependant son père est arrêté et emmené au camp de Drancy puis à celui de Sobibor, en Pologne, où il trouvera la mort. Son oncle est pour sa part déporté à Auschwitz.

Après la guerre, le futur avocat obtient une licence de lettres et une licence de droit à l'Université de Paris. Il va ensuite aux États-Unis pour compléter sa formation par une maitrise à l'université Columbia.

À son retour en France, au début des années 50, il s'inscrit au Barreau de Paris. Dans sa première grande affaire, il défend en 1963 le ministre sénégalais Valdiodio N'diaye, que Léopold Sédar Senghor, président de la République de l'époque, accusait de « tentative de coup d'État ». Il devient également professeur de droit privé à partir du milieu des années 60.

En 1972, il défend Roger Bontems qui risque la peine de mort, mais ne parvient pas à lui éviter la guillotine. Ce procès marque le début du combat de Robert Badinter contre la peine capitale qu'il qualifiait comme étant « notre honte commune ».

Dans les années qui suivent, il parvient à éviter la mort de six hommes avant de remporter définitivement son combat quand, en tant que ministre de la Justice de François Mittérand, il obtient l'abolition de la peine de mort devant le Parlement, en prononçant, le 17 septembre 1981, un discours d'exception dont le manuscrit figure dans les collections de la BnF.

Autre grande lutte de la vie de Robert Badinter : celle pour la mémoire de la Shoah. Dans son dernier procès avant de devenir ministre, il fait condamner le négationniste Robert Faurisson, et ce plusieurs années avant la loi Gayssot qualifiant de délit le fait contester l'existence d'un crime contre l'humanité jugé par le Tribunal militaire international de Nuremberg.

Un amoureux des jolis mots

Essayiste, il est l'auteur d'un grand nombre de livres, qui sont pour la plupart des prolongements de ses combats juridiques et sociaux. L'exécution, publié en 1973, retrace le procès de Claude Buffet et Roger Bontems. Dans Contre la peine de mort sont rassemblés divers écrits et documents relatifs à l'utilisation et l'abolition de la peine capitale en France et dans le monde.

Il publie également en 1988 Condorcet, un intellectuel en politique, biographie du philosophe des lumières que Robert Badinter rédige avec sa femme, l'autrice et philosophe c.

En 1995 il écrit C.3.3., une pièce de théâtre inspirée du procès d'Oscar Wilde, qui à son époque fut condamné à une peine de prison pour son homosexualité — la défense des droits des homosexuels étant une des causes pour lesquelles Robert Badinter s'est engagé.

Dans Des épines et des roses, autobiographie paru en 2011, l'ancien président du Conseil Constitutionnel revient sur une vie d'engagement juridique et politique.

Amateur de belles lettres et bibliophile, sa bibliothèque reflétait sa passion pour le droit et la justice, ses engagements personnels, son intérêt pour la révolution française et pour l'affaire Dreyfus, ainsi que son amour pour Victor Hugo.

« Robert Badinter avait confié à la BnF le manuscrit du magnifique discours qu’il avait prononcé le 17 septembre 1981 à l’Assemblée nationale pour présenter son projet de loi relative à l’abolition de la peine de mort. C’est pour la BnF, comme pour beaucoup d’entre nous, la figure de ce défenseur imperturbable et définitif de la liberté, des libertés, de la vie, qui nous reste en mémoire, et en documents précieux - ceux, mêlés aux collections nationales, que nous avions décidé ensemble de présenter au public en 2021, pour faire partager et témoigner de sa « passion pour la justice », selon le titre de cette belle exposition », assyre Laurence Engel, présidente de la BnF.

Et d'ajouter : « Son œuvre demeure ainsi présente, dans l’état de droit avant tout, à l’échelle de l’histoire de la Ve République, de l’histoire de France, mais aussi dans la matière sensible de ses écrits, qui nous sont chers et que nous sommes fiers de préserver pour les générations futures. »