L'auteur du Prestige, Christopher Priest, n'est plus

L'œuvre de l'écrivain britannique se distingue, dans le genre de la science-fiction, par son exploration de la nature de la réalité, du temps, et de l'illusion, souvent à travers des narrations non linéaires et des structures narratives complexes. Il crée des mondes où l'ambiguïté et le questionnement de la perception sont au cœur de ses récits. Il est de ce fait considéré par certains comme un des descendants de Philip K. Dick.

Celui qui s'est initialement engagé dans des études pour devenir expert-comptable avant de se consacrer à l'écriture dès 1963, est souvent associé à la New Wave de la science-fiction britannique, un mouvement qui a bouleversé le genre entre 1965 et 1980, privilégiant une approche plus littéraire et moins centrée sur la science.

Dans Le Monde inverti, Helward Mann vit dans une cité mobile connue comme la Terre, qui se déplace sur des rails constamment réarrangés par les techniciens pour fuir un phénomène mystérieux vers un but nommé l’Optimum. En tant que nouveau membre de la guilde des topographes, sa mission de raccompagner trois paysannes révèle des distorsions de l'espace et du temps, où les êtres et les paysages se déforment avec la distance parcourue, illustrant une quête de survie dans un univers où la réalité est relative...

Le Prestige raconte pour sa part une querelle séculaire entre deux familles, née de la rivalité entre deux prestidigitateurs du XIXe siècle, Alfred Borden et Rupert Angier. Leur affrontement, marqué par la jalousie et les malentendus, a laissé un héritage de haine qui perdure à travers les générations... Une adaptation sort dans les salles en 2006, portée par les frères Nolan, avec Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson ou encore David Bowie.

À l'inverse, l'auteur a novélisé le long-métrage de 1999 signé David Cronenberg, eXistenZ, édité en France chez Denoël en 1999. Il est par ailleurs l'auteur d'autres œuvres qui firent date, comme La Fontaine pétrifiante (trad. Jacques Chambon), La Séparation (trad. Michelle Charrier, Grand prix de l'Imaginaire 2006, catégorie roman étranger),

Plus récemment sont parus en France Conséquences d'une disparition, ou Rendez-vous demain, tous deux traduits par Jacques Collin, ce dernier abordant le sujet brûlant du réchauffement climatique. Airside est paru en 2023, non traduit à ce jour.

Parmi les hommages français à l'écrivain, on peut citer le présentateur de l'émission Mauvais Genre, de France Culture, François Angelier, ou de l'ancien présentateur scientifique de la même station, Nicolas Martin.

À réécouter enfin, l'entretien que l'auteur avait donné en 2018 à ce dernier :

Crédits photo : Éric Messel (CC BY-SA 4.0)