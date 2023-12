De la Nazisploitation aux boules de pétanque, Obessions Bis

« Comme l’indique tout bon dictionnaire, l’obsession (du latin obsessio) renvoie à l’idée de “blocus” et de “siège”. Tout obsédé est un assiégé voluptueux. À longueur de vie, par une infatigable armée de désirs et de fascinations, de lubies et d’envies concrètes, il se voit cerné, harcelé, illuminé et propulsé. »

Le spécialiste des nains et ancien « chasseur de gueules » de Jean Pierre Mocky (Il faut citer, pour exemple, le cas Jean-Claude Rémoleux, raconté par le cinéaste : « Rémoleux, à la base, n'était pas un acteur. Il venait d'une famille très riche, actionnaire de Prisunic. C'était un type très important, mais complètement fou. (...) Je l'ai utilisé dans 12 films, toujours comme un mastodonte ahuri : on dirait un phoque ! Même son enterrement s'est terminé par un gag : les croque-morts ont glissé sur le sol gelé et son cercueil est tombé à l'eau »), est un second rôle de cinéma et peut-être le premier des spécialistes actuels du 7e art et de la littérature bis.

Beaucoup de pornographie dans cet univers, tellement que l'homme à l'éternelle queue de cheval en a tiré un énorme Dictionnaire des films français pornographiques & érotiques en 16 et 35 mm. Ce collectionneur invétéré de romans de flagellation des années 1930, et autres fumetti per adulti, écrit par ailleurs des romans érotiques sous pseudonymes. Il a reçu en 2022 le Prix Sade pour son récit autobiographique, L’Obsession du Matto-Grosso.

Après un premier volume, Obsessions (2017), toujours, où ont été réunis avec Le Dilettante une sélection de ces chroniques pour l’incontournable émission de France Culture présentée par François Angelier, Mauvais Genre, Obsessions Bis. Un premier apport avec cette suite : on passe d’une couverture des plus standard, à Pakito Bolino. C’est parfaitement crade, verdâtre pour la transe, rouge pour le sang.

132 chroniques réunis (diffusées entre 2016 et 2022) sur beaucoup de marginaux de compétition, qui grâce au « maître Bier », ressuscitent : la Nazisploitation de l’Italie de Tinto Brass, dans laquelle on trouve La Dernière orgie du IIIe Reich, le Western camarguais, genre dans lequel brilla un certain Johnny Hallyday, Wes Craven rejeton d’Ingmar Bergman, des clochards cannibales qui dévorent une femme, éléctrocuter sa femmes avec les fils dénudés de l’aspirateur, l’âge d’or du catch à la française, du Boucher de Budapest à l’Étrangleur de Vaucresson, La vie secrète d’Eugénie Grandet…

Mais aussi le mythique Jean Rollin, dont le « mépris de la direction des acteurs s’élève à la hauteur d’une métaphysique hindoue » (Eric Losfeld), les petits livres, bénédictions pour tous, dont les chroniqueurs débordés de travail.

Le rebelle Carmelo Petix, la plus grande témérité des femmes (parfois), les backrooms hardcore du prince Bastille, l’écriture d’angoisse, le cinéma et les acteurs du Hollywood Classic, l’homme guêpe, le terrorisme graphique, le bayou des rednecks, une ode à la merde, Anthropophagus, Saturnin Fabre, Maurice Ronet, le roi des fumistes Leo Taxil, Hercule vaincu par les femmes, les boules de pétanque, et fondamentalement, érotisme et pulsion de mort, ou de transgession…

Des chroniques toujours basées sur un essai ou une réédition.

Obsessions Bis, pour tous les dégénérés qui s’assument, qui ont bien conscience de la Grande Ambiguïté, qui poussent les choses jusqu’à leur extrémité.