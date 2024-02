L'UNICEF partenaire d'une BD au profit des enfants victimes de conflits armés

Le roman graphique, basé sur les expériences de l'auteur dans le camp de réfugiés de Bentiu, raconte au travers des personnages de Georges et de sa sœur Nialony l'histoire émouvante des enfants du Soudan du Sud, pris dans un conflit violent. Il aborde des thèmes comme le déracinement, la séparation familiale, la vie dans les camps de réfugiés, et les défis liés à l'éducation, aux traumatismes et à la santé en période de guerre.

L'Œil du Marabout est le fruit de la collaboration entre Jean-Denis Pendanx et le personnel humanitaire. Il comprend, en plus de la BD, un cahier graphique et documentaire avec des textes, des témoignages, des illustrations supplémentaires et un reportage photo exclusif de Perrine Corcuff, responsable de la protection de l’enfance pour l'UNICEF au Soudan du Sud.

L’absence de liberté de mouvement est sans doute une des choses qui m’a marquée le plus au cours de l’année que j’ai passée à Bentiu. Avoir une activité, un rôle, dans ce contexte, est d’une extrême importance - Perrine Corcuff

Le livre vise à sensibiliser sur la situation des enfants dans les conflits armés et à soutenir financièrement les actions de l'UNICEF. Pour chaque exemplaire vendu, 0,80 € sera reversé à l'association pour aider à protéger les enfants touchés par les conflits et soutenir les programmes de réintégration des enfants soldats libérés.

Entre 2005 et 2022, le système de surveillance des Nations Unies a enregistré 315 000 violations graves contre des enfants dans des zones de conflit. Ce bilan alarmant met en lumière les conséquences tragiques des guerres sur les enfants.

Parmi ces violations, on compte plus de 120 000 enfants tués ou mutilés, au moins 105 000 enfants recrutés ou utilisés par des forces ou groupes armés, plus de 32 500 enfants enlevés, plus de 16 000 enfants victimes de violences sexuelles, plus de 16 000 attaques contre des écoles et des hôpitaux, et plus de 22 000 cas de refus d'accès à l'aide humanitaire pour les enfants.

Le livre sera disponible en librairie et sur le site de la boutique de l'UNICEF à partir du 7 février 2024.

Crédit image : UNICEF