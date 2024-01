Canada : "Le gouvernement ne doit pas laisser tomber le secteur du livre"

En 2023, 75 millions de bandes dessinées ont été vendues en France, rapporte GfK, qui publie son étude annuelle sur le secteur, à l'occasion du Festival d'Angoulême. - 11 % en comparaison de l'année précédente, et - 14 % si on retire les locomotives Astérix et Gaston Lagaffe. Le chiffre d'affaires global s'élève à 877 millions €, en recul de 5 %, et même de 7 % sans le moustachu et le héros maladroit.