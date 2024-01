Injustifiable cabale” contre Sylvain Tesson : quel terrorisme intellectuel ?

Pas un mot sur le sujet dans la fraîche interview que le JDD a mise en ligne ce 21 janvier : l’auteur serait meurtri, entend-on, d’être ainsi jeté en pâture sur la toile. Aussi cet entretien se borne-t-il à un commentaire de texte et de voyage autour du dernier ouvrage Avec les fées. Un départ en voilier à la recherche de créatures qu’il ne trouvera jamais : « C’était le seul moyen pour éviter les lieux enlaidis par la modernité. J’avais eu cette idée de remonter l’arc celtique il y a près de vingt ans », explique l’écrivain.

Et l’occasion de préciser que selon les lieux arpentés, il ne lit pas les mêmes poètes et notamment Victor Hugo, « un tel vivier pour la pensée puisqu’il a tout dit et qu’il a tout pensé, qu’il a tout éprouvé et qu’il a cru à tout. La matière hugolienne me fascine. Il y a tellement à boire et à manger, tout et son contraire ». Pas question d’aborder les critiques formulées dans cette tribune qui le qualifiait d’« icône réactionnaire » ou encore « figure de proue de cette “extrême-droite littéraire”, aux côtés de Michel Houellebecq et Yann Moix ».

“Icône réactionnaire” : parrain du Printemps des poètes, Sylvain Tesson dérange

Deux jours après sa diffusion, les premières marques de soutien jaillissaient : Bruno Le Maire, Éric Ciotti ou encore Valérie Pécresse et d’autres. Toutes et tous montaient au créneau, accusant une « police de la pensée » autant que la « longue dérive de la gauche vers le wokisme ». Finalement, seule Rachida Dati, ministre de la Culture évitait l’écueil bien visible d’une défense de la liberté d’expression ou de pensée en affirmant : « Sylvain Tesson fait partie de ces écrivains qui ont le désir de partager avec tous l’amour des mots. »

Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe, abondait dans ce sens, avec un langage fleuri, rappelant au passage qu’il était à l’origine de la manifestation : « Créateur du Printemps des poètes, je m’insurge avec force et indignation contre la campagne imbécile menée à l’égard de Sylvain Tesson, choisi comme Président de l’édition 2024. Un tel crétinisme est une insulte à la poésie qui, par excellence, est libre et sans frontières. »

Printemps des poètes : défense ou apologie de Sylvain Tesson ?

L’ancien locataire de la rue de Valois apportait ainsi son « soutien entier à Sylvain Tesson et à Sophie Nauleau, la directrice [artistique, NdR] du Printemps des poètes ». Cette dernière n’a d’ailleurs toujours pas apporté de commentaires à la déferlante qui frappe son événement : si son choix fait à ce point parler, ne mérite-t-il pas d'être étayé ?

Liberté, liberté chérie...

Et puis, vient la dérive redoutée : dans L’Express, une tribune emmenée par le philosophe Daniel Salvatoire Schiffer dérive en réduisant au rang de « pétition » le texte originel. Les signataires affirmaient en effet qu’ils ne se reconnaissaient pas en Sylvain Tesson et en refusaient la nomination « comme parrain du Printemps des poètes ».

« Nous alertons sur le fait que la nomination de Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des Poètes 2024, loin d’être contingente, vient renforcer la banalisation et la normalisation de l’extrême-droite dans les sphères politique, culturelle, et dans l’ensemble de la société. […] Nous soutenons que la banalisation d’une idéologie réactionnaire incarnée par Sylvain Tesson va à l’encontre de l’extrême vitalité de la poésie revendiquée par le Printemps des poètes. » Tribune contre la nomination de Sylvain Tesson (à lire ici)

On notera au passage l'inutile coup de griffe à Libération, qui a mis en ligne la tribune : comment défendre la liberté de parole de Sylvain Tesson sans autoriser des éditeurs, libraires, poètes, bibliothécaires éprouvant un sentiment d'indignation à s’exprimer ?

Pour la trentaine d’intellectuels mobilisée, il faut pointer « cette injustifiable cabale à l’encontre de l’une de nos meilleures plumes comme de l’un de nos plus beaux esprits d’aujourd’hui, le déplorable, mais dangereux effet pervers, au vu de ce qui apparaît là comme un nouveau type d’inquisition, de cet insidieux poison doctrinaire, sectaire et rétrograde, sinon réactionnaire par-delà même ses louables intentions émancipatrices de départ, de ce que l’on appelle communément le “wokisme” ».

Rappelons tout de même le livre du journaliste François Krug, Réactions françaises, paru l’an passé au Seuil et qui alimente les réflexions de cette tribune si contestée. Dans cet essai, présenté comme une « enquête sur l’extrême droite littéraire », étaient passés au crible Yann Moix, Michel Houellebecq et Sylvain Tesson.

Trente années examinées, et un trait commun : tous trois ont « fréquenté l’extrême droite dès leurs débuts, puis au long de leur carrière, par goût de la provocation, par curiosité intellectuelle, par fascination esthétique et parfois, par sympathie idéologique ». Aucun des écrivains n’avait donné suite aux demandes de réaction du journaliste.

Et puis, comme si c’était une maladie honteuse, le texte paru dans L'Express reproche aux signataires d’être « d’illustres inconnus au sein du panorama littéraire français ». Pire : il ne seraient « mus, par-delà même leur indignité, que par la jalousie et l’envie : ce qui, on en conviendra aisément, s’avère un mobile particulièrement médiocre, tant sur le plan éthique qu’intellectuel ou professionnel ».

Des motivations peut-être prêtées à la hâte, mais qui débouchent sur la critique essentielle : en s’attaquant à Sylvain Tesson, celles et ceux qui ont pris part à la tribune versent dans le « terrorisme intellectuel tout autant que la dictature morale, ces deux dangereux vecteurs idéologiques du totalitarisme ».

Évidemment, quand on parle de liberté d’expression et de désaccord dans le débat d’idée, impossible d’éviter la phrase dont on sait qu’elle fut prêtée à tort à Voltaire : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ! » Mais qu'est-ce à dire ? Liberté de parole à sens unique ? Seules les célébrités signant ce texte auraient une parole audible, acceptable et légitime ? Tout cela prête à confusion et éloigne évidemment des propos de la tribune telle que diffusée.

Tout en évitant soigneusement de répondre au problème alors soulevé : Sylvain Tesson, grand auteur, ce sera à chaque lecteur d’en juger. Qu’il devienne parrain du Printemps des poètes renforce-t-il « la banalisation et la normalisation de l’extrême droite dans les sphères politique, culturelle, et dans l’ensemble de la société », telles que les auteurs du texte l’avaient souligné ?

Pour l’heure, seul Patrick Varetz, romancier et poète a proposé une solution permettant à chacun de sortir grandi de ces échanges de politesse : « Et plutôt que de signer une pétition, peut-être devrions-nous organiser une contre-manifestation : UN PRINTEMPS DES IDIOTS, qui rassemblerait tous ceux qui cherchent encore à faire bouger les lignes, tandis que d’autres entretiennent les lieux communs et confortent les poètes du dimanche dans leurs certitudes. »

Crédits photo : Printemps des poètes