Conflit israélo-palestinien : Annie Ernaux "en grève contre l'Allemagne"

Strike Germany est « un appel à refuser l'utilisation par les institutions culturelles allemandes de politiques maccarthystes qui suppriment la liberté d'expression, en particulier les expressions de solidarité avec la Palestine ».

La pétition a pour but de mettre la pression sur le monde de la culture en Allemagne, par un boycott de ses institutions de la part de personnalités influentes, dont Annie Ernaux ferait partie, nous apprend l'AFP.

Le mouvement à l'origine de la pétition déplore notamment l'annulation d'un grand nombre d'évènements culturels qui avaient affiché leur soutien à la Palestine, l'interdiction de certaines manifestations de solidarité avec Gaza, souvent directement étiquetées comme antisémites, ainsi que la désinvitation de l'écrivaine palestinienne Adania Shibli de la cérémonie d'un prix qu'elle devait recevoir. Ce dernier incident avait déjà débouché sur une pétition signée par la prix Nobel française.

« Strike Germany » met aussi en évidence le fait que les exportations d'armes de l'Allemagne vers Israël se sont décuplées depuis le début de l'assaut sur Gaza. L'initiative pointe également la répression générale qui, sous couvert d'antisémitisme, viserait toute critique sur la politique du gouvernement israëlien.

Une ambiguïté allemande dénoncée

La pétition se centre autour de trois demandes : une meilleure protection de la liberté d'expression des artistes ; une définition de l'antisémitisme moins ambiguë qui n'amalgamerait pas l'État d'Israël et toute personne de confession juive ; et une meilleure lutte contre le racisme culturel dont seraient notamment victimes les populations arabes et musulmanes outre-Rhin.

Les organisateurs de cette campagne, dont les noms ne sont pour l'instant pas connus, affirment avoir reçu plus d'un millier de soutiens. L'éditeur Allemand d'Annie Ernaux, Suhrkamp Verlag, a confirmé à l'AFP la présence de cette dernière parmi les signataires, tout en précisant que cela ne remettait pas en question la présence des romans et pièces de théâtre de cette dernière dans la langue de Goethe. Son éditeur a ajouté que l'autrice ne souhaitait pas faire plus de commentaire sur cette pétition.

Lana Bastašić, autrice bosniaque multiprimée et engagée dans la cause palestinienne, ferait elle aussi partie des signataires. Elle avait déjà annoncé sur sa page Instagram la rupture de son contrat avec son éditeur Allemand, S. Fisher. Elle explique son choix par la position ambiguë que ce dernier tiendrait face aux récents événements dans le conflit Israëlo-Palestinien.

Selon elle, son éditeur ferait un amalgame dangereux entre les personnes de confession juive et la politique du gouvernement israëlien, tout en restant aveugle aux souffrances du peuple palestinien et à celles des juifs vivant en Allemagne.

