Entre 2021 et 2023, la région PACA a attiré auteurs et libraires

Pour son premier bilan post-Covid, la région PACA dresse un panorama plutôt positif, malgré des points de vigilance qui subsistent. Les chiffres-clés de la période ont été collectés entre 2021 (pour les bibliothèques) et 2023 (pour la vie littéraire), et réunis dans un document publié en ce début d'année 2024.

Pour un aperçu, la région compte 144 éditeurs (contre 142 en 2018), 182 librairies indépendantes (170 auparavant), 1700 équivalents temps plein travaillés dans 638 bibliothèques (2087 sur 572 bibliothèques en 2017), 754 auteurs (707 au dernier bilan) et 139 manifestations récurrentes (147 en 2019).

Une certaine attractivité

La crise sanitaire aura visiblement amené certains auteurs à s'installer en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Depuis 2019, 120 d'entre eux ont découvert la région, principalement à Marseille, pour une répartition relativement proportionnelle à la démographie par département : sur les 754 présents, 424 sont dans les Bouches-du-Rhône, contre 15 seulement dans les Hautes-Alpes.

Ils sont toutefois sous-représentés dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, par rapport à la population de ces deux départements. La plupart des auteurs présents en région PACA ont plus de 40 ans, voire plus de 60 ans.

D'une manière générale, les libraires se sont aussi tournés vers la région PACA, avec une légère hausse du nombre total de commerces entre 2018 et 2022. Seuls les départements du Var et du Vaucluse ont perdu des librairies, tandis que Marseille, encore, a attiré de nouveaux arrivants. On compte désormais, au niveau régional, 1 librairie pour 27.800 habitants.

Sur les six dernières années, note l'agence régionale du livre, « on compte une moyenne de deux ouvertures pour une fermeture ; en 2022, un pic de cinq ouvertures pour une fermeture a été enregistré ».

Et une relative stabilité

Concernant les manifestations littéraires inscrites dans la durée (au moins deux éditions), la crise sanitaire a eu un impact évident, et une vingtaine d'événements « ne se sont pas relevés de la période Covid-19 », indique l'agence.

Heureusement, cette hécatombe est quelque peu atténuée par de nouvelles propositions, avec une répartition géographique conservée, peu ou prou. Parmi ces événements plus jeunes, citons Lire sur la Sorgue (L’Isle-sur-la-Sorgue), Les Nocturnes littéraires (Bagnols-en-Forêt), le festival d’illustration BIM (Marseille) ou encore Charivalivres (Aups).

Du côté des genres littéraires, les manifestations généralistes dominent largement, et il convient de noter une baisse des événements spécialisés consacrés à la jeunesse, à la poésie et au polar.

Les éditeurs de la région PACA sont majoritairement installés dans les Bouches-du-Rhône, avec une implantation sensiblement similaire depuis 2018. Une tendance s'observe : la plupart des éditeurs ont réduit la voilure des publications annuelles, et ils ne sont aujourd'hui que 8 % à faire paraître plus de 21 titres par an.

Les usagers des bibliothèques ont limité leur fréquentation, une tendance également observée au niveau national : « La moyenne régionale d’emprunteurs actifs du territoire est de 8,3 %, en deçà de la moyenne 2017 (10 %). » Les 638 établissements de la région PACA couvrent pourtant 91 % de la population globale, soit 4,5 millions d'habitants.

Notons, au passage, une forte baisse du personnel dans ces établissements, puisque l'agence régionale du livre décompte 1704 ETPT pour 535 collectivités, contre 2087 ETPT pour 467 collectivités en 2017.

Le document complet est accessible ci-dessous.

