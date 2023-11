Libraires du Sud : le réseau des librairies indépendantes fête ses 25 ans

Cette édition anniversaire de l’Automne en Libraires s'est tenue du 11 au 14 octobre, et l'équipe qui l'a organisée a eu du pif en choisissant de mettre à l’honneur les éditions de L’Iconoclaste, qui ont offert rien de moins que le Prix Goncourt de cette année : « La programmation de nos tournées se base sur les propositions d’invitations de nos libraires adhérents, il se trouve que pour Automne en Libraires, deux libraires avaient proposé deux auteurs édités chez l’Iconoclaste, l’idée a donc germé de les mettre à l’honneur, puis une troisième invitation a été programmée pour enrichir le partenariat », nous partage la Directrice de Libraires du Sud, Christelle Chathuant.

Et d'ajouter : « C’est une maison d’édition que nous apprécions beaucoup et avec qui nous sommes en lien depuis plusieurs années pour organiser des Tournées. En 2021, nous avions invité une autrice et un auteur de leur catalogue, Cécile Coulon et Adrien Bels. »

Le monde du livre en PACA

Un événement qui inclut des rencontres, des séances de dédicaces, des lectures dessinées, des ateliers, et des expositions, avec pour cette année la participation de 29 librairies du réseau.

Libraires du Sud organise par ailleurs chaque mois 2 à 3 « Tournées Générales » - Les Itinérances jusqu'en 2020 -, d'autrices et d'auteurs dans les librairies adhérentes : « À l'initiative d'un libraire, des écrivains ou des auteurs-illustrateurs sont invités pour des rencontres et/ou des ateliers dans deux, trois librairies de la région, du département et de Marseille », décrit l'association.

Deux auteurs et quatre rencontres par mois en moyenne, de janvier à décembre (hors août), avec 44 rencontres minimum sur une année, à quoi s'ajoutent 25 événements pendant Automne en librairies : « Les invités (auteurs, modérateurs, illustrateurs, traducteurs, etc.) sont rémunérés », met en évidence la directrice des Libraires du Sud.

En 2023, ces événements en librairies ont été valorisés et médiatisés par Automne en librairies dans toute la région : 13 invités en tournée, parmi lesquels, Jean-Baptiste Andrea, Benjamin Bachelier, Didier Castino, Frédéric Deville ou Caryl Férey, dans les librairies du réseau, dont Actes Sud, L’Alinéa, et le Bateau blanc, le Lézard amoureux, la Loupiote, Masséna... À Aix-en-Provence, Arles, Brignoles, Cadenet, Carpentras, Cavaillon, Château-Arnoux-Saint-Auban, Châteauneuf-Grasse, Draguignan, Embrun, Gap, Hyères, Istres, Laragne-Montéglin, Manosque, Marseille, Martigues, Nice, Noves, Sainte-Cécile-les-Vignes, Salernes, Salon-de-Provence, Toulon et Vitrolles.

« L’organisation de ces tournées en librairies permet la diffusion d’une littérature contemporaine dans sa diversité et sa qualité », selon Christelle Chathuant, qui développe : « Véritable vitrine pour la librairie qui accueille un écrivain, c’est aussi le moyen pour la profession de mettre en valeur son savoir-faire et ses compétences, de communiquer sur l’événement auprès de la clientèle existante mais aussi d’attirer un large public. »

L’association prend en charge la programmation, les invitations, les contacts, la logistique, toute la production et l’accompagnement des auteurs.

La même année que le doublé de Lilian Thuram

Né en 1998 à partir de sa jumelle marseillaise, Libraires du Sud, le réseau a d'abord regroupé 15 librairies de la région : « Ces deux collectifs se créent sur une volonté d’agir ensemble, se connaître, se moderniser et de mutualiser un certain nombre d’actions », décrit l'association : « Libraires du Sud est née de la prise de conscience qu’il fallait s’organiser différemment et se retrouver sur des problématiques communes. Ils font le constat que les problématiques du métier sont nombreuses et qu’en se fédérant les libraires du territoires pourraient davantage se faire entendre. »

Créer un réseau pour une première structuration, puis engager une salariée pour le gérer et organiser, en les mutualisant, des invitations d’auteurs afin de développer leurs animations en librairies et moderniser l’image du métier. De 1998 à aujourd’hui, Libraires du Sud, c'est un certain nombre de projets variés, de l’édition de textes des auteurs invités, un festival dans le Var (7 éditions des Escapades), des tournées d’auteurs donc, des rencontres professionnelles (Les Assises de la librairie Paca 2012 et 2018), et un évènement pour faire connaître les éditeurs régionaux (On Lirait le Sud). Aujourd’hui, l'association compte 3 salariées et 85 librairies adhérentes.

Carte du réseau des Libraires du Sud

Outre des actions tournées vers la valorisation de la librairie indépendante et la défense de la loi sur le prix unique du livre, ce regroupement trouve sa raison d'être à travers deux grandes questions : comment améliorer la rentabilité des librairies, ce « commerce fragile », et comment développer leur clientèle, « en jouant leur rôle d’acteur culturel de proximité ». Pour ce faire, enrichir la dynamique collective autour de projets culturels précédemment évoqués, tout en cultivant son rôle « d’interlocuteur privilégié » sur le territoire.

Et enfin, un soutien lorsqu'un fait divers ou un drame intervient, comme lorsque la librairie marseillaise, l’Hydre aux mille têtes, a été victime d'un incendie volontaire...

La librairie indépendante en région PACA

L'Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARL PACA) a réalisé une grande étude, Radioscopie de la librairie indépendante : entre 2019 et 2022, la région a vu une augmentation de librairies, atteignant 182 établissements, représentant 114 millions € de chiffre d'affaires en 2022, avec une augmentation de plus de 15,5 % entre 2021 et 2022. Ces librairies emploient 650 équivalents temps plein. La marge commerciale moyenne a augmenté d'un point en cinq ans, atteignant 36,15 % en 2022, malgré une augmentation des charges liées à la masse salariale.

Cette amélioration financière est soutenue par une hausse significative des subventions, passant de 200 K€ à 1,4 M€ en 2021. Globalement, la période 2017-2022 a été bénéfique pour les librairies, à l'exception des établissements avec un chiffre d'affaires de 1 à 2 millions, qui ont dû faire face à un endettement accru.

En 2023 plus précisément, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur accueille 190 librairies sur l'ensemble du territoire, soit +22 en 5 ans : « Des librairies plutôt solides, mais qui suivent la tendance nationale avec un retour au CA de 2019 pour les plus anciennes », décrit Christelle Chathuant. Par conséquent, la directrice de Libraires du Sud pointe l'obligation de bien gérer le poids de la masse salariale et l'inflation sur les charges.

Dans l'actualité la plus chaude, « peu de reprises en cours (4 actuellement + 2 qui viennent d'aboutir), un socle stable et solide », « deux fermetures en cours », et une baisse des projets de création de librairies constatée : « Les porteurs de projets sont principalement orientés vers les territoires du Var (5 en cours) et des Alpes-Maritimes (2 en cours) », constate l'association : « Peu d'espaces en dehors de ces deux zones (3 en cours). Soit une dizaine d'ouvertures potentielles en 2024. » Les profils de ces aventuriers du livre : libraires qui souhaitent ouvrir leur propre librairie, libraires qui étendent leur activité, cadres en reconversion.

Une nouvelle aide possible

La loi du 30 décembre 2021, initiée par la sénatrice Laure Darcos, comprend des mesures de soutien aux librairies indépendantes, notamment en autorisant les communes et intercommunalités à leur attribuer des subventions. Pour être éligibles, les librairies doivent répondre à plusieurs critères :

- Avoir pour activité principale la vente au détail de livres neufs.

- Être une petite ou moyenne entreprise (PME), définie comme ayant moins de 250 employés et un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions € ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions €.

- Être indépendante, c'est-à-dire que son capital doit être détenu à au moins 50 % soit par des personnes physiques, soit par une société qui est elle-même une PME et n'est pas sous franchise.

- Ne pas être sous franchise.

Le montant de la subvention accordée ne peut excéder 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les dossiers de demande doivent inclure les statuts de l'entreprise, une description de l'établissement, les comptes d'exploitation des deux derniers exercices (ou du dernier si les deux ne sont pas disponibles), les comptes d'exploitation prévisionnels pour les deux prochaines années, et les motifs de la demande avec détail des projets culturels ou actions envisagés. Une convention conclue entre la librairie et la collectivité précise l'objet, les objectifs, le montant et les modalités de l'aide, ainsi que les conditions de son octroi.

Grâce à ces nouvelles subventions directes aux libraires possibles, sont-ils à présent encore mieux soutenus en région PACA ? « À notre connaissance, aucune librairie n’a pour le moment fait la demande auprès de sa commune », nous répond Libraires du Sud.

Quoi d'autres ?

Ces professionnels peuvent prétendre à d'autres aides depuis plusieurs années grâce à des partenariats État-Région (Aide à l’innovation, à l'investissement, à la commercialisation, à l'innovation...).

De plus, suite à la pandémie du Covid-19, en soutien à la filière, plus de 2 millions € de subventions ont été versées au secteur en 2 ans par le CNL, le Conseil régional et la DRAC. La région soutient par ailleurs les libraires de la région à travers son soutien de l’association Libraires du Sud.

Enfin, la remise accordée actuellement aux libraires est estimée autour de 30 % en moyenne : beaucoup de professionnels souhaitent l’augmenter : « Les libraires de l’association ont à cœur de défendre une remise minimale de 36 % pour tous et de soutenir le travail fait par le SLF autour de cette question », répond le réseau.

Crédits photo : Assemblée Générale Libraires du Sud - mai 2023. Libraires du Sud.