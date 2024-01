14 % des français ne lisent pas (ou 86 % le font, c'est selon)

La Seine Saint Denis : un des départements les plus densément peuplés de l'hexagone, le plus jeune aussi, et malgré tout, le taux d'équipement en librairie indépendante le plus faible par habitant. Jacques-Étienne Ully, libraire dans le territoire de Roberto Alagna et Kylian Mbappé, est lui propriétaire de quatre établissements estampillés Folies d’encre — Aulnay-sous-Bois, Gagny, Raincy et Le Perreux-sur-Marne (94) – et depuis le 5 décembre, d'un cinquième, à Villemomble.