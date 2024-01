Quand Adolf Hitler rédige son Seigneur des anneaux

Après la défaite allemande de la Première Guerre mondiale, le jeune Adolf vexé s'écoeure de la montée du communisme : il émigre alors aux États-Unis. Sur place, il puise dans ses talents de peintre et devient illustrateur, puis troque ses pinceaux pour un stylo : le voici lancé dans l'écriture d'oeuvres de science-fiction vantant le fascisme. Et sa carrière atteint alors son apogée avec la production d'un Seigneur des Anneaux altéré par ses propres préjugés : Le Seigneur du Svastika. Ce livre – pas celui d'Adolf, mais de Norman Spirman existe : The Iron dream (Rêve de fer, 1972 chez Gallimard, trad. Jean-Michel Boissier).

Dans cette autre réalité, la fresque hitlérienne rencontre un vif succès. Il remporte même le prestigieux prix Hugo, et devient un classique de fantasy.

Longtemps après qu'une guerre thermonucléaire ait presque anéanti la civilisation, les technologies avancées appartiennent au passé et la plupart des patrimoines génétiques sont contaminés par les retombées radioactives, laissant la majorité des humains comme mutants complets ou partiels. Dans ce monde naît Feric Jaggar, un « Trueman » pur et robuste sans aucune trace de mutation, destiné à devenir le leader des humains qui comme lui demeurent racialement purs. Il commence son ascension dans le pays d'Heldon, le bastion et refuge du « dernier véritable génotype humain ». Grand, à sa carrure puissante, à ses cheveux blonds et à sa musculature parfaite, Feric Jaggar, armé de son puissant outil, la Grande Matraque de Held, s'élève pour diriger Heldon. Il combat les ennemis extérieurs, à l'est – la dépravée Zind, foyer des maléfiques Dominators – et ceux de l'intérieur, les Universalistes, sous l'emprise des Dominators.

Une dystopie très poussée

Outre le récit d'un Hitler fictionnel, Spirman ajouta à son texte la critique d'un universitaire qui se réjouissait alors « qu'un monstre tel que Feric Jaggar restera à jamais confiné aux pages d'une oeuvre de fantaisie, le rêve fiévreux d'un écrivain de science-fiction névrotique nommé Adolf Hitler ».

Une psychose nationale semblable à celle du Seigneur de la Svastika ne deviendra jamais réalité, ajoute-t-il, relevant le ridicule d'une situation dans laquelle « une nation entière se jetterait aux pieds d'un dirigeant simplement sur la base de manifestations publiques de fétichisme en masse, d'orgies de symbolisme phallique flagrant, de rassemblements de masse animés par des flambeaux et d'une rhétorique enragée ».

Spirman avait opté pour une double distance fictionnelle avec le régime nazi, en concevant la science-fiction d'une science-fiction : il reprenait ses codes, pour mieux les ridiculiser et de pointer les dérives d'une population qui s'enracine volontairement dans une politique de guerre brutale, basée sur la haîne de l'autre. Pas si anecdotique : Le Rêve de fer fut publié en 1972, en pleine guerre du Vietnam.

La critique est dirigée contre la société, mais s'en prend également à la majeure partie des ouvrages de SF : leur trame narrative repose, selon Spirman, sur une gookification de l'ennemi (gook étant le qualificatif péjoratif utilisé par les américains pour désigner les est-asiatique).

Une partie de la science-fiction, surtout la meilleure, aborde ouvertement des questions de moralité sociale, mais malheureusement, la majorité des romans de science-fiction publiés sont des formules de divertissement et d'action dans lesquelles le conflit moral majeur se situe simplement entre les gentils (nous) et les autres, les méchants (eux), un paradigme qui en soi ne favorise pas exactement la paix et la compréhension. - Norman Spinrad, « Psychopolitics and Science Fiction: Heroes—True and Otherwise »

La parodie du Seigneur des anneaux visait à atomiser la xenophobie de « ce petit excité imbécile qu'est Adolf Hitler », comme disait J.R.R. Tolkien. Et dont il est aujourd'hui encore le représentant le plus traumatisant.

La récupération de Tolkien par les héritiers de Mussolini

Et alors que le régime nazi pouvait se servir des idées de Nietzsche — pourtant fervent adversaire du conservatisme – au début du siècle dernier, c'est aujourd'hui l'auteur du Hobbit qui est victime d'une campagne de récupération de la part d'une partie des forces de l'extrême-droite européenne.

En Italie, Giorgia Meloni se sert de l'écrivain britannique comme d'un symbole pour bâtir sa rhétorique autour d'une distinction entre le bien et le mal, le sain et le malsain, le propre et l'impropre, et poser les fondations de sa politique sur un récit vibrant et unificateur. Pour elle, Tolkien ce n'est pas de la fantaisie, mais bien « une extraordinaire métaphore sur l’homme et le monde. » Plus que de la littérature, c'est son programme qu'elle voit exprimé dans les histoires de l'écrivain.

Et Meloni ne manque pas de source d'inspiration quand il s'agit de détourner Tolkien à des fins politiques : le mouvement MSI, parti politique néo-fasciste italien, héritier du parti fasciste, dont le logo en forme de flamme a été repris par le Fratelli d'Italia de Meloni, et devant l'ancien siège duquel se donnent rendez-vous tous les 7 janvier les néo-fascistes d'Italie — et d'ailleurs — pour leur marche annuelle, marche qui cette année a débouché sur une triste démonstration de de bras tendus à la mode nazi.

Ce MSI-là se servait dès les années 70 de la mythologie nordique de Tolkien pour appuyer son propos. Jusqu'à créer les Campi Hobbit, rassemblements culturels nationalistes et conservateurs. Meloni assista à un de ces festivals en 1993.

La Première ministre italienne ajoute qu'elle « considère le pouvoir comme très dangereux. Je me le figure comme un ennemi. Et non comme un allié. » Cette vision là aussi lui serait inspirée de Tolkien et son fameux anneaux dont il faut se débarrasser. Pourtant c'est bien elle qui dirige actuellement la politique du Bel Paese et qui cherche à renforcer le pouvoir exécutif — c'est-à-dire son pouvoir — en instaurant une élection au suffrage universelle du chef du gouvernement — ce qui lui donnerait beaucoup plus de force face au pouvoir législatif dans son action. Une drôle de manière de se débarasser du précieux de Gollum.

