Jean-Baptiste Andrea, un Prix Goncourt au long cours

Pour son quatrième roman, Jean-Baptiste Andrea, déjà lauréat du Prix Femina des lycéens pour Ma Reine, a finalement accédé au Graal : le Prix Goncourt. Veiller sur elle avait déjà obtenu le Prix du roman Fnac, fin août. Ce livre, que ActuaLitté avait particulièrement apprécié, a réalisé un véritable carton : plus de 426.000 exemplaires (donnée Edistat), une consécration économique qui découle d’une carrière déjà endiablée.

De fait, Des diables et des saints avait obtenu le Grand Prix RTL/LIRE en 2021, tandis que Ma reine, son premier roman, le Prix Femina des lycéens 2017 et Prix du premier roman la même année, réalisait déjà près de 70.000 ventes.

Des lecteurs curieux et fidèles

Auprès des utilisateurs de Babelio, Veiller sur elle est logiquement surreprésenté, mais le romancier est lu dans la durée, particulièrement pour un Prix Goncourt. De fait, sa dernière parution n’a pas occulté les précédents romans : Des diables et des saints, Ma Reine ou encore Cent millions d’années et un jour restent très plébiscités.

En outre, on observe un phénomène assez rare : le prix remis en novembre a exercé un effet d’entraînement et de découverte sur ses précédentes œuvres. Ainsi, Des diables et des saints a enregistré un pic d’intérêt significatif… le jour où Veiller sur elle a reçu le Goncourt 2023 (semaine 45).

À LIRE : Littérature : les auteurs préférés des Français en 2023

« Le volume de lectures s’avère même plus important qu’à la remise du Grand Prix RTL/Lire pour Des diables... — quoiqu’il faille nuancer ces chiffres du fait que Babelio a connu une croissance importante de sa base », analyse Pierre Fremaux, cofondateur du site.

Itinéraire d'un roman primé

Paru le 17 août 2023 (semaine 33), Veiller sur elle a rapidement bénéficié d’une poussée promotionnelle avec l’obtention du Prix du Roman Fnac, décerné le 30 août (semaine 35). Selon les données de notre partenaire Edistat, cette même semaine affiche plus de 4100 exemplaires vendus — l’ouvrage ne descendra pas en deçà de ce volume de vente au cours des dix semaines suivantes.

La récompense aurait exercé un certain impact des semaines 36 à 38 (jusqu’à 6390 ventes en semaine 38, justement), mais précision importante, le 13 septembre (semaine 37), l’écrivain était invité dans La Grande Librairie. L’émission qu’anime Augustin Trapenard a la réputation d’influer immédiatement sur les ventes des auteurs conviés. Il est difficile de différencier l’incidence du Prix Fnac et celle du passage sur France 5.

En observant les données de vente pour les titres des autres invités littéraires de l’émission (Pascal Quignard, Maria Pourchet et Éric Chacour), on note bien une hausse sur les deux semaines consécutives à leur passage à l’antenne. Un indicateur ?

Pour Veiller sur elle, la commercialisation retombe alors, jusqu’à l’évidente explosion du Prix Goncourt, semaine 45 : ce sont 42.188 ouvrages qui sont écoulés, presque autant la suivante. Et fort logiquement, une apothéose la semaine de Noël, avec plus de 91.200 exemplaires.

Des lectrices particulièrement enthousiastes

Autre motif d’enthousiasme pour l’écrivain, et fait notable, ses ouvrages recueillent un très haut niveau d’approbation. Ses romans affichent une notation moyenne de 4,19/5, très élevée.

Le profil des lecteurs demeure en revanche classique : lectorat féminin principalement (3,7 % de plus que pour le segment Littérature française toutefois), mais surtout, des lectrices ayant en moyenne 48 ans, soit 11 ans de plus que sur ce segment.

On comprendra aisément que Jean-Baptiste Andrea s’inscrive dans une mouvance de romancières et romanciers contemporains : les 10 autrices et auteurs que ses lecteurs apprécient démontrent une certaine évidence. La présence de Marie-Hélène Lafon ne dénote d’ailleurs pas plus qu’on le croirait. Une certaine littérature, des récits parlant avec une langue moderne... Le coeur des lecteurs a aussi ses raisons.

Pour en savoir plus sur Babelio Data, contactez-les à data@babelio.com.

Crédits photo : Jean-Baptiste Andrea — ActuaLitté, CC BY SA 2.0