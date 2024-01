Pass Culture : l'Allemagne envisage une coopération avec la France

Le KulturPass, établi en juin 2023, semble ravir le gouvernement autant que les acteurs culturels. L'homologue allemande de Rima Abdul Malak se félicite des 265.000 jeunes (sur 750.000 éligibles) qui bénéficient dès à présent des 200 € à dépenser dans le secteur de la culture.

Claudia Roth pointe également l'effet bénéfique qu'a l'opération sur les cinémas que les jeunes avaient quelque peu désertés, avec 223.000 entrées payées par le KulturPass, ainsi que sur les librairies qui ont écoulé 500.000 livres en plus. « Vous ne pouvez pas obtenir ces livres en ligne ; vous devez vous rendre à la librairie du coin » précise-t-elle avant d'assurer : « [Les jeunes] réservent un livre sur le KulturPass, puis ils commencent à fouiller, à parcourir et à découvrir de nouvelles œuvres. »

Le projet coûte environ 100 millions € chaque année à l'État allemand, et la ministre espère à présent, en plus de ce soutien budgétaire, attirer des sponsors privés pour étendre l'expérience.

Autre perspective, Claudia Roth a exprimé le souhait de voir dans le futur une coopération entre la France et l'Allemagne : « Nous sommes en train de réfléchir à la manière avec laquelle les détenteurs du pass culturel français pourraient en bénéficier chez nous et vice versa. »

La ministre de la Culture allemande avait déjà abordé le sujet lors d'un séminaire intergouvernemental se tenant à Munich les 9 et 10 octobre 2023 : « En suivant l’exemple français et grâce à l’aide de mon homologue française, Rima Abdul Malak, et de son ministère, nous avons créé le Pass Culture allemand en un temps record et son démarrage a été couronné de succès. Il symbolise la réussite de la coopération franco-allemande dans le domaine culturel. La prochaine étape serait que le pass Culture puisse être utilisé à la fois en Allemagne et en France. ». Une lettre d'intention pour une entente sur le passeport culturel des deux pays avait été signée quelques semaines plus tard entre les deux ministres.

Une tribune datant de décembre 2023, rédigée par Brigitte Klinkert et Nils Schmid (coprésidents du bureau de l’Assemblée Parlementaire Franco-Allemande), encourageait l'initiative, se basant sur la proximité des deux pays depuis le traité de l'Élysée de 1963 qui établit une coopération entre la France et l'Allemagne dans différents secteurs, dont la culture.

