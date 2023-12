Ana Huang et Colleen Hoover, stars du KulturPass allemand

Jusqu'à présent, l'application a traité 767.800 commandes dans diverses catégories, générant un chiffre d'affaires total de 15,1 millions €. Les livres, avec 460.200 commandes, sont en tête des achats, suivis par les sorties au cinéma et les concerts. Avec 258.000 jeunes inscrits, le KulturPass a désormais atteint les 2/3 de sa cible totale.

Les commandes de livres ont contribué à un chiffre d'affaires de 7,4 millions €, représentant près de 60 % des commandes totales (contre 52 % en septembre) et 49 % des ventes totales, soit une augmentation de 2 % depuis septembre.

Les tendances montrent une préférence pour le genre New Adult. Parmi les 10 romans les plus commandés, seuls Corpus Delicti de Juli Zeh et The Invitation de Sebastian Fitzek ne relèvent pas de ce genre. Voici les chiffres des 10 romans les plus populaires :

Icebreaker de Hannah Grace (LYX) (Icebreaker, trad. Madeleine Petit, BMR) - 1 826 commandes

Fourth Wing – Flame Kissed de Rebecca Yarros (dtv) - 1 550 commandes

Verity de Colleen Hoover (dtv) (Verity, trad. Pauline Vidal, Hugo) - 1 158 commandes

Twisted Games d'Ana Huang (LYX) (Twisted Games, trad. Charline McGregor, Hugo) - 997 commandes

It starts with us de Colleen Hoover (dtv) (À tout jamais, trad. Pauline Vidal, Hugo) - 953 commandes

Twisted Lies d'Ana Huang (LYX) - 898 commandes

Twisted Hate d'Ana Huang (LYX) ( Twisted hate, à paraitre, Hugo) - 887 commandes

Very Bad Kings de JS Wonda (Nova Md) - 641 commandes

The Invitation de Sebastian Fitzek (Droemer) - 607 commandes

Corpus Delicti de Juli Zeh (btb) (Corpus delicti, Un procès, trad. Brigitte Hébert et Jean-Claude Colbus, Actes Sud) - 600 commandes

Le KulturPass allemand, lancé en juin dernier 2023, est inspiré des initiatives similaires italienne et française, le Bonus Cultura et le Pass Culture. Une volonté de connecter la jeunesse et la culture qui est contagieuse, puisque le Québec réfléchit à mettre en place son propre « passeport culturel numérique ».

Pour nos cousins canadiens, l'objectif est double en ce que la jeunesse québécoise semble être de plus en plus indifférente à l'avenir de la langue française, indique Le Devoir. Les dirigeants souhaitent donc profiter de ce passeport pour protéger son usage, en renforçant l'attachement de ses citoyens à la culture francophone qui sera la seule encouragée par cette initiative, contre l'hégémonie de la puissante culture anglophone qui ne cesse de s'étendre.

Crédits image : Claudio Schwarz / unsplash