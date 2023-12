Promotion décembre 2023 de la Légion d'honeur

Parmi les décorés figurent des scientifiques éminents, des personnalités du monde médical et social, ainsi que des figures du monde économique, de la culture et du sport. La Grande Chancellerie évoque aussi la présence de personnalités ayant agi lors d'un attentat terroriste. Cette distinction a été créée par Napoléon Bonaparte en 1802, qui doit vraiment ricaner...

Cet engagement se manifeste sous des formes variées, propres à chaque récipiendaire de la Légion d'honneur : soutien aux individus vulnérables, stimulation de l'emploi, contribution au rayonnement de la France, services rendus à l'État, avancées dans la recherche scientifique, innovations, et activités commémoratives. Bien que cette énumération ne soit pas exhaustive, il est essentiel de souligner le rôle crucial des forces armées dans la défense et la sécurité nationales, avec 1170 militaires honorés en 2023.

Le 31 décembre, la promotion comprend 287 chevaliers, 45 officiers, 14 commandeurs, 4 grands officiers, et 2 grand'croix, parmi lesquels la science est spécialement célébrée, notamment avec l'intronisation de Dominique Meyer, éminent hématologue et membre de l'Académie des sciences, au rang prestigieux de grand'croix, la plus haute distinction de la Légion d'honneur, décernée à seulement 68 individus à ce jour.

Grade de Chevalier -

– Intérieur et outre-mer

Mme Bogat, née Minatchy (Arlette, Célestine), écrivaine, vice-présidente d’une association de membres d’un ordre honorifique (Guadeloupe) ; 55 ans de services.

- Education nationale

M. Lenoir (Frédéric, Louis), philosophe, sociologue, écrivain, président d’une association dédiée au développement de la bienveillance auprès des jeunes ; 38 ans de services.

Grade d’Officier

- Solidarités et Famille

Mme Fontanel (Sophie, Marguerite), écrivaine, journaliste ; 38 ans de services.

- Transformation et fonction publique

Mme Marcerou-Ramel, née Ramel (Nathalie, Françoise, Louise), directrice de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques ; 29 ans de services.

– Culture et Communication

M. Mongin (Olivier, Michel, Marie), éditeur, écrivain. Chevalier du 10 décembre 2001.

- Matignon

Mme de Sairigné, née Brunet de Sairigné (Guillemette, Marie), journaliste, écrivaine. Chevalier du 14 septembre 2015.

Ajoutons que, dans le domaine des arts, des lettres et de la communication, Vladimir Cosma, compositeur, et Mathilde Monnier, danseuse et chorégraphe, sont promus officier et plusieurs personnalités sont nommées chevalier : Bruno Barde, directeur du festival du cinéma américain de Deauville, Liane Foly, compositrice interprète, Fabrice Hyber, artiste plasticien, Thierry Ardisson, animateur, producteur, et la journaliste Isabelle de Gaulmyn.

La liste complète est présentée ci-dessous :

