"J'ai voulu faire vivre des héros ordinaires et m'attacher à la jeunesse"

C’est une enquête apparemment simple, sur la mort d’une femme très isolée, connue des services sociaux pour avoir maltraité ses enfants. Une « enquête décès » comme disent les policiers, quand ils ne savent pas expliquer une mort violente, quand tout est possible, le suicide, l’accident ou le meurtre.

C’est le récit d’une recherche menée par deux policiers de commissariat, des policiers généralistes, qui doivent savoir tout faire, s’intéresser aux violences quotidiennes, aux vols, au trafic de drogue, et faire de la prévention quand ils ont le temps, c’est-à-dire assez peu souvent. Des policiers qui n’ont donc pas forcément la compétence de leurs homologues de brigade criminelle mais qui ont la connaissance du terrain.

C’est un récit que j’ai construit en me souvenant de mes premières années quand je travaillais comme technicien de scène de crime dans un commissariat de banlieue. C’est là que j’ai découvert la nature des violences les plus fréquentes dans notre société, des violences qui touchent particulièrement les femmes et les enfants.

C’est là aussi que j’ai découvert les destins tragiques de personnes que la misère économique ou morale a isolées totalement, jusqu’à les conduire à mener des vies particulièrement dégradées.

Je me souviens notamment de personnes qui vivaient dans des caves et se nourrissaient en fouillant dans les poubelles, ou de personnes engluées dans des addictions graves, ne sortant presque pas de leur appartement, où l’on trouvait un lit au milieu d’un désordre de poubelles, de linge sale et d’équipements cassés. Et c’était au moment de leur mort que l’on découvrait ces personnes qui avaient vécu leur malheur en secret.

J’ai voulu dans ce roman, encore plus peut-être que dans les précédents, faire vivre des héros ordinaires, et m’attacher à la jeunesse, cette jeunesse qui n’est pas forcément très bien née mais qui a le goût de vivre, et la capacité de créer des liens. J’ai eu beaucoup de plaisir à construire le personnage d’Astrid, cette jeune fille soupçonnée du meurtre de sa mère qui trace sa route sans forcément se rendre compte des enjeux.

On côtoie beaucoup de jeunes gens quand on travaille en commissariat, parce que les délinquants sont jeunes, parce que les victimes de violences, violences physiques et sexuelles sont jeunes aussi. Et j’ai aimé travailler mes personnages pour donner à voir ce mélange de grandes fragilités et de grandes forces qui caractérisent cet âge.

C’est un livre dans lequel je me suis autorisée à aller vers une forme de sobriété en nouant l’intrigue autour d’une mort apparemment ordinaire. Je pensais notamment à Simenon, qui est mon maître dans le genre policier, parce qu’il n’écrit rien de spectaculaire, parce qu’il prend l’homme (ou la femme) tel qu’il est, et parce qu’il sait mettre en évidence la banalité du drame.

C’est aussi un livre que j’ai voulu très vivant dans une banlieue qui bouge, parce que j’aime la banlieue, j’y suis née, j’y ai toujours vécu, et c’est un territoire dans lequel toutes sortes de destins se croisent et se mélangent, c’est le lieu d’un melting-pot, c’est un lieu riche, dont on retient parfois seulement l’image grise des lieux de solitude et d’abandon, mais dont je voulais montrer la vitalité et la beauté.

J’ai écrit ce livre en pensant à ces personnes dont la mort peut sembler sans importance parce que leur vie n’a pas été très heureuse. La femme qui meurt dans ce livre est clairement une pauvre femme, mais le travail des policiers de commissariat est aussi d’enquêter sur la mort de ces gens-là comme s’ils étaient importants, parce qu’on ne peut pas se permettre de fermer les yeux sur un crime éventuel.

Et je me souviens de la détermination que nous avons eue parfois quand il fallait travailler sur le décès de personnes tellement seules que nul ne réclamait leur corps, on pouvait même avoir du mal à les identifier, et personne à part nous ne se souciait de leur mort, mais nous étions fiers de travailler pour faire le récit de leurs dernières heures.

Et c’est d’ailleurs ainsi que mon travail d’ingénieure de la police scientifique et mon travail d’écrivain se rejoignent, il s’agit de rendre justice à des personnes que la vie n’a pas gâtées, de dire la vérité de leur histoire.

Cette vérité qui n’a rien de spectaculaire mais qui reste toujours très complexe, parce que toute vie est pleine d’accidents, de hasards, d’échecs et d’espoirs.

