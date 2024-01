La jeune fille et le feu

Astrid est lycéenne. Elle vit seule avec sa mère Emilie alors qu'un frère et une soeur, plus jeunes, ont été placés en famille d'accueil. Lorsqu'Emilie meurt, brûlée vive dans son appartement, la substitut décide de confier l'enquête à l'équipe d'un commissariat local plutôt qu'à la brigade criminelle. C'est ainsi que Jasmine et son chef, Tom, héritent d'une affaire complexe. La mort de cette mère alcoolique est-elle accidentelle, ou les violences subies par sa fille se sont-elles cristallisées en une haine mortelle ? Dans ce roman policier sensible, Claire Raphaël livre le passionnant portrait d'une adolescente suivie par les services de police. Au fil des interrogatoires, des filatures, des indices, des témoignages se dessine une personnalité complexe. Innocente ou criminelle ? Manipulatrice ou résiliente ? Perverse ou puissante ? Qui est vraiment Astrid ? Quelle jeune femme peut naître d'une enfance faite d'abandons ? Ce polar écrit sur une expérience de terrain interroge aussi le regard que policiers, juges, enseignants, éducateurs peuvent porter sur la jeunesse d'aujourd'hui.