Est-elle innocente ou coupable, perverse ou résiliente ?

Au lieu d'attribuer l'enquête à la brigade criminelle, une substitut confie l'affaire à l'équipe d'un commissariat local, dirigée par Jasmine et son chef Tom. Ils se retrouvent face à une enquête complexe, cherchant à déterminer si la mort d'Émilie est accidentelle ou si elle résulte de la haine de sa fille.

Le roman explore en profondeur la personnalité d’Astrid, une adolescente suivie par les services de police, laissant le lecteur dans l'incertitude : est-elle innocente ou coupable, manipulatrice ou résiliente, perverse ou puissante ? Le récit se penche sur l'évolution d'une jeune femme façonnée par une enfance difficile.

Les éditions du Rouergue nous en proposent les premières pages en avant-première :

Claire Raphaël, née en 1970, est d'origine arménienne par son père et française par sa mère. Elle a une carrière en tant qu'ingénieure de la police scientifique et experte judiciaire. Après avoir écrit de la poésie, elle s’est orientée vers la prose narrative, se spécialisant dans le roman noir. Ses œuvres précédentes incluent Les Militantes, Les Gagneuses, et S’ils n’étaient pas si fous, mettant en vedette Alice Yekavian, une héroïne récurrente, et abordant les violences faites aux femmes. En 2024, elle publie La Jeune Fille et le feu, continuant d'explorer des thèmes profonds et complexes dans ses écrits.