Belgique : découvrir des lieux marqués par la littérature

Quand on pense à la Belgique, on n’a pas forcément directement à l’esprit la littérature. Cela semble aller de soi pour la ville de Paris en France, que l’on aime à visiter en s’inscrivant dans les pas de Balzac, Baudelaire ou encore Zola. Pourtant, il existe de très nombreux endroits que l’on peut relier à l’expérience littéraire au sein de la Belgique. Partons d’une statue célèbre entre toute, le Manneken Pis, à Bruxelles. Ce petit homme qui pisse se trouve précisément à proximité de la Grand-Place. S’il s’agit d’une copie, l’originale créée en 1619-1620 étant conservée au Musée de la Ville de Bruxelles, cette statue de bronze de moins de 60 centimètres de haut vaut le détour.

De nombreuses légendes entourent cette statuette, et plusieurs d’entre elles ont été consignées par différents écrivains, à commencer par le Français Jacques Collin de Plancy, qui signa un grand nombre d’ouvrages autour de l’occultisme et du fantastique ainsi que de l’insolite. Mais on peut également citer les Légendes bruxelloises de Guillaume Devogel. Pour chercher où se loger lors d’un voyage touristique ou professionnel en Belgique, il est possible de se tourner vers des plates-formes comme Rentola Belgique, qui propose des offres de location multiples. Il faut en effet prévoir un certain temps, si l’on veut véritablement entrer dans les secrets du plat pays, comme le chantait Jacques Brel.

La Première Guerre mondiale dans les environs d'Ypres

Quand on est amateur d’histoire, c’est la ville d’Ypres, en région flamande, qui peut retenir l’attention. En effet, au cours de la Première Guerre mondiale, cette petite localité et son environnement furent le terrain de combats aussi sanglants que décisifs. Plus d’un demi-million de soldats trouvèrent la mort dans la région, ce qui explique le nombre important de cimetières militaires : on n’en compte pas moins de 170. C’est dans ce cadre qu’en 1917 l’armée allemande utilisa pour la première fois des gaz de combat, dont le fameux gaz moutarde, qui fut ainsi un temps nommé « ypérite ». La partie médiévale de la ville fut presque réduite à néant à l’issue des combats, tout comme les campagnes aux alentours.

Changeons d’époque, et passons à la maison d’Erasme, qui se trouve dans la commune d’Anderlecht, au centre de la Belgique. Datant du XVème siècle, cette demeure est aujourd’hui entièrement consacrée à l’humaniste philosophe à qui l’on doit notamment l’Eloge de la folie (1511), œuvre à la fois comique et hautement subversive. S’il séjourne dans cette ville en 1521, c’est avant tout pour des questions de sécurité. Il prend alors ses distances avec l’université de Louvain, mais aussi avec le pouvoir politique de Bruxelles. S’il n’est resté que quelques mois dans ces lieux, cette maison de style gothique est aussi la seule entièrement consacrée à Erasme. Elle ne réunit pas moins de 1200 livres et manuscrits liés au philosophe. Une mine pour les amateurs de ce penseur éclairé de la Renaissance. Quelques-uns de ces ouvrages sont accessibles directement en ligne.

Le peintre surréaliste à Bruxelles

Le musée René Magritte, situé à Bruxelles, est un lieu dédié à l'œuvre fascinante du célèbre artiste surréaliste belge. Il saura ravir à la fois les passionnés de peinture, mais aussi les personnes qui s’intéressent plus largement à l’émergence du courant du Surréalisme, avec les figures d’André Breton ou de Louis Aragon. Inauguré en 2009, ce musée offre une immersion captivante dans l'univers artistique unique de Magritte. Les visiteurs peuvent y découvrir une collection exceptionnelle de ses peintures, dessins, photographies et objets, mettant en lumière sa vision singulière du monde et ses contributions majeures au mouvement surréaliste du 20e siècle. Le musée René Magritte propose également des expositions temporaires, approfondissant la compréhension de l'artiste et de son contexte créatif. Situé dans le quartier d'Ixelles, le musée occupe l'ancienne maison du peintre, ajoutant une dimension particulière à l'expérience en offrant aux visiteurs une immersion dans l'environnement qui a nourri l'imagination de Magritte.

Le musée René Magritte constitue ainsi un hommage captivant à l'un des artistes belges les plus éminents, offrant aux amateurs d'art une occasion unique de plonger dans l'univers surréaliste de Magritte, où la réalité et l'illusion se rencontrent de manière énigmatique. Avec son architecture élégante et sa riche collection, le musée invite les visiteurs à explorer les multiples facettes de l'imagination artistique de René Magritte et à apprécier l'héritage durable de cet artiste visionnaire au cœur de Bruxelles.

L'univers du poète Emile Verhaeren à Sint-Amands

Après Bruxelles, on peut se tourner vers Sint-Amands, à proximité du fleuve l’Escaut. Le musée Emile Verhaeren à Sint-Amands, en Belgique, est un lieu dédié à la mémoire et à l'héritage littéraire d'Emile Verhaeren, l'un des poètes belges les plus éminents du symbolisme. Située dans la maison même où Verhaeren a vécu de 1902 jusqu'à sa mort en 1916, cette institution offre aux visiteurs une immersion unique dans l'univers intellectuel de l'écrivain. Le musée présente une collection variée d'objets personnels, de manuscrits, de correspondances, ainsi que des œuvres artistiques de Verhaeren et de ses contemporains. L'atmosphère de la maison, préservée dans son état d'origine, permet aux visiteurs de se plonger dans l'environnement qui a inspiré l'œuvre du poète et d'appréhender sa contribution exceptionnelle à la littérature belge.

Au-delà de l'espace muséal, le musée Emile Verhaeren propose également des expositions temporaires, des conférences et des événements culturels visant à promouvoir la compréhension de l'héritage littéraire de Verhaeren et à mettre en lumière son influence durable sur la scène artistique belge. Niché dans un cadre pittoresque au bord de l'Escaut, ce musée offre une expérience immersive qui ravira les amateurs de littérature, les chercheurs et tous ceux qui s'intéressent à l'évolution artistique et intellectuelle de la Belgique au tournant du XXe siècle.

Si l'on est de passage à Bruxelles, il est toujours intéressant de faire un petit détour par le musée de la bande dessinée. Il y a toujours une exposition singulière à y admirer en plus des importantes collections permanentes. Et comme l'on a souvent tendance à associer la Belgique à la bande dessinée, cela permet de dépasser aussi quelque peu l'image d'Epinal que l'on peut avoir en tête.

Crédits illustration Pexels CC 0