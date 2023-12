Jack Lang reconduit à l'Institut du monde arabe

Jack Lang a exprimé sa « sincère gratitude » envers le président de la République, Emmanuel Macron, et les pays arabes, pour le renouvellement de leur confiance. Il voit dans cette réélection un reflet du travail réalisé par l'équipe de l'IMA. Il a souligné l'importance d'une gestion rigoureuse et d'une programmation de qualité qui ont marqué les dernières années de son mandat.

Dans son discours, l'ancien ministre de la Culture a affirmé que l'Institut continuera d'être un « lieu privilégié d'échange, de découverte et de dialogue ». Il a exprimé son intention de poursuivre les missions de l'IMA avec engagement et détermination.

En outre, il a remercié la fidélité et le soutien du public qu'il espère voir toujours plus nombreux pendant les 3 nouvelles années qu'il passera à la tête de l'institution.

Pour conclure, le président de l'IMA a présenté ses vœux pour les fêtes de fin d'année, réaffirmant son engagement envers l'Institut et ses missions.

L'Institut du monde arabe (IMA) vise à renforcer les liens entre les cultures et favoriser le dialogue entre le monde arabe, la France et l’Europe. Ce centre pluridisciplinaire organise une variété d'activités telles que débats, expositions, spectacles et conférences pour refléter la diversité et la dynamique du monde arabe. Il collabore avec des institutions, des associations, des écoles et des centres culturels européens, et projette d'ouvrir une université de tous les savoirs. Depuis 2011, une antenne à Tourcoing étend l’influence de l'institut.

Jack Lang, homme politique et intellectuel français, est surtout connu pour son rôle influent en tant que ministre de la Culture (1981-1986, 1988-1993) sous la présidence de François Mitterrand. Il a marqué le paysage culturel français avec des initiatives telles que la Fête de la Musique, la loi sur le prix unique du livre et d'importantes réformes dans l'éducation et les arts. Sa carrière s'étend aussi au domaine de l'éducation, ayant été ministre de l'Éducation Nationale (1992-1993, 2000-2002).

crédits photo : Olivier Meyer, CC BY-SA 4.0