L'écrivain russe Boris Akounine, "terroriste et extrémiste"

Originaire de Géorgie, né en 1956, Akounine s'est distingué par sa contestation de la politique russe, notamment lors de l'annexion de la Crimée en 2014, qui l'a poussé à s'exiler à Londres. En février 2022, il a critiqué sur les réseaux sociaux la guerre en Ukraine, la décrivant comme absurde et dirigée par un dirigeant russe déséquilibré.

Inversion accusatoire

En 2022 toujours, il a été à l'origine de la création du projet Nastoïachtchaïa Rossia (La vraie Russie), une initiative rejointe et appuyée par diverses figures culturelles en exil, unies dans leur opposition à l'offensive russe en Ukraine. Ce projet visait spécifiquement à apporter son soutien aux réfugiés ukrainiens.

Auteur reconnu pour ses romans policiers se déroulant à l'époque tsariste, notamment la série Les enquêtes d'Éraste Fandorine et son œuvre Histoire de l'État russe, l'écrivain a ironiquement commenté être qualifié de terroriste par des terroristes, nous apprend l'AFP.



La majorité de ses œuvres ont été éditées en France par les Presses de la Cité, paraissant notamment dans la collection Grands Détectives. Des titres sont également disponibles en format poche chez 10/18 et Points.

Ces dernières années, une vague d'épuration culturelle a été observée en Russie, où artistes et intellectuels critiquant l'intervention russe en Ukraine ou n'affichant pas un soutien explicite au pouvoir ont été marginalisés, licenciés, contraints à l'exil ou même emprisonnés.



En parallèle, les autorités russes encouragent et financent des artistes et des œuvres culturelles soutenant l'offensive en Ukraine et promouvant un discours de plus en plus conservateur et nationaliste.

Crédits photo : Lohusalu (CC0)