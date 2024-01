Deux nouvelles librairies indépendantes dans le 92

Avant cela, les lecteurs de ces deux villes du 92 devaient prendre leur voiture pour se rendre à la Fnac de Vélizy, ou bien dans les librairies des alentours comme Le Roi lire à Sceaux ou Les Pêcheurs d'Etoiles à Fontenay-aux-Roses.

« Cela manquait vraiment dans la commune » se réjouit une cliente déjà fidèle de la Librairie le A, qui a enregistré 150 passages en caisse le jour de son ouverture, et trouve son rythme autour de 70 à 80 passages en caisses par jour depuis.

Son gérant, Frédéric Neumager réalise son rêve à l'âge de 59 ans : il est en pleine reconversion suite à 30 années de carrière en tant que commercial chez Renault. Après une formation à l‘École de la librairie de Maisons-Alfort, il était enfin prêt en novembre 2023 à ouvrir son échoppe de 80 mètres carrés au 88, avenue Charles de Gaulle.

Le choix de développer son commerce au Plessis-Robinson s'est imposé presque comme une évidence. La ville n'avait jamais accueilli de libraire dans ses rues. Frédéric a fait une étude de marché grâce à laquelle il a pu constater que la commune était une des seules autour de chez lui à ne pas avoir de point de vente de livres. Et lorsque la municipalité a demandé à ses habitants quel était le commerce qu'ils souhaitaient le plus voir s'installer, c'est la librairie qui est arrivé en tête.

Vanessa Colnot, elle, est une habitante de Châtenay-Malabry. Attristée par l'absence de point de vente de livres depuis la fermeture il y a 5 ans de deux librairies, elle a décidé de questionner ses concitoyens : sur 831 interrogés, 823 étaient favorables à l'ouverture de son commerce.

Après un petit coup de pouce de la municipalité qui a appuyé son dossier auprès du bailleur qui comptait plutôt louer l'immeuble à une banque, Vanessa a lancé une cagnotte en ligne — s'élevant aujourd'hui à 11.085 €.

Car, malheureusement, lancer sa librairie n'est pas l'aventure qui rapporte les plus gros revenus : « avec au mieux une marge nette de 1,5 %, c’est une activité très peu rentable » affirme Frédéric Neumager. « Je vais gagner nettement moins mais je vais me faire beaucoup plus plaisir » relativise-t-il enfin.

À son ouverture, prévue pour février, Vanessa Colnot pourra proposer 10.000 références dans sa librairie du 56b, rue Jean Longuet, Châtenay-Malabry.

A LIRE — Que s'est il passé ce dernier mois dans le merveilleux monde des librairies ?

Avec ces deux nouveaux commerces, le Parisien affirme que presque toutes les communes du département sont pourvues en librairie. Les Hauts de Seine seraient ainsi le deuxième territoire d'Île-de-France à avoir enregistré le plus de créations et reprises de librairie depuis 2018 — plus d'une dizaine.

Crédits image : DanielBarreau — Travail personnel, Domaine public