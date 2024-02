Pardon my French : en Inde, un petit coin de France dans les librairies

L'IFI, Institut français en Inde, s'efforce de faciliter et susciter les échanges académiques et scientifiques, les partenariats artistiques et culturels, ou encore l'apprentissage du français. Autant de missions qui se retrouvent dans la programmation événementielle de l'institution, où se croisent le choix Goncourt de l'Inde, une résidence d'auteur à Bangalore ou un programme de formation tourné vers la traduction du français vers les langues de l'Inde.

À cette offre vient s'ajouter Pardon my French, opération lancée en 2024. Elle consiste à proposer aux libraires du territoire d'aménager un espace dédié à la littérature française dans leur boutique.

L'Institut français a réalisé une sélection d'œuvres françaises publiées en anglais et dans les différentes langues parlées en Inde, en avançant quelques recommandations au sein du catalogue — des classiques comme Émile Zola et Albert Camus aux autrices contemporaines comme Annie Ernaux.

« Faites vos propres choix et passez commande auprès des éditeurs et distributeurs, vous connaissez vos clients ! », souligne l'institution, qui se propose toutefois de mettre en contact les libraires et les éditeurs. Quelques ouvrages en français seront également proposés, pour d'éventuels francophones.

Le logo et l'habillage de l'opération Pardon my French seront mis à disposition des commerçants participants, qui fourniront, en échange, des statistiques sur les ventes de ces ouvrages, afin que l'Institut français puisse observer et ajuster, si nécessaire, sa proposition.

Dans cette logique de collaboration, l'Institut français fera la promotion des espaces Pardon my French au sein des librairies participantes sur ses réseaux sociaux, mais aussi dans les écoles et universités. Après l'inauguration de la nouvelle offre au sein de la librairie, d'autres événements pourront être imaginés, et l'Institut français suggère même des tournées d'auteurs...

Le premier espace Pardon my French a été installé au sein de la librairie Kurzum, dans le quartier de Vasant Vihar, à New Dehli, en août 2023. Depuis, quatre autres ont vu le jour, dont le dernier en date se trouve à Goa, au sein de la librairie The Dogears Bookshop. L'inauguration aura lieu le 24 février prochain...

Photographie : piles de livres au Kunzum Travel Café, de New Delhi (illustration, Jaskirat Singh Bawa, CC BY ND 2.0)