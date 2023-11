Après cinquante ans de fermeture, une librairie renaît à Agen

Alors que le centre-ville d'Agen se modifiait, que de nouveaux commerces y défilaient et que des centres commerciaux se construisaient à sa périphérie, au 22 rue Voltaire, la librairie spécialisée en ouvrages anciens n'a pas bougé. Sa devanture, ses vitrines et ses rayons sont restés intactes, et avec eux les bouquins qui demeurent en bon état de conservation.

France 3 Aquitaine, qui s'est rendu sur les lieux, révèle que le lieu attire un grand nombre bibliophiles, écrivains et curieux depuis sa réouverture, dont certains anciens clients qui voyagent dans un temps qu'ils pensaient perdu.

André Crouzet se rappelle de son cousin « Il était assis au fond avec une petite lampe sur le front en train de lire, toujours très souriant. » Il souhaite aujourd'hui, avec son frère, sauver ce patrimoine familial.

Sur les étagères trônent des reliures anciennes et des ouvrages du XVIIIe et du XIXe, aux côtés de romans policiers, d'almanachs et de livres de la Bibliothèque verte, collection de livres jeunesse lancée par Hachette au début du XXe siècle.

Si la réouverture fait le bonheur des usagers, elle est aussi une « mine d'or » pour le patrimoine culturel local : « Elle a été mise sous cloche durant cinquante ans. L'intérêt est de voir dans une libraire de taille moyenne, indépendante, quel type de livres elle proposait à ses lecteurs dans une ville comme Agen », explique Stéphane Capot, le directeur des Archives départementales 47, aux journalistes de France 3 Aquitaine. Il pointe également les nombreux livres sur l'histoire du Lot-et-Garonne qui viendront enrichir la collection du département.

Crédit photo : Florent Pécassou — CC BY-SA 3.0