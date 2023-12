Lille : un bâtiment qui abrite une librairie interdit d'accès

« Vu le signalement de Pierre Banchet, architecte en date du 1er décembre 2023, attestant du danger que représente l'immeuble sis 49 rue Jules Guesde à Lille ; considérant que pour écarter tout danger pour la sécurité des occupants et des passants, il y a lieu d'interdire l'accès et l'occupation de l'immeuble dangereux sans délai, en établissant un périmètre de sécurité », peut-on lire dans l'arrêté.

Et d'ajouter : « Il est prononcé l'interdiction d'accès et d'occupation de l'immeuble sis 49 rue Jules Guesde à Lille, y compris l'établissement recevant du public portant enseigne Librairie Yassine l'abritant, ainsi que de ses abords. L'accès aux étages, dont les logements sont tous vacants, est également interdit. »

La circulation des piétons aux abords de l'immeuble a également été interdite, et un périmètre a été établi sur toute la longueur de la façade et sur toute la largeur du passage piéton, afin de faire respecter la décision municipale.

Le maire a le pouvoir de police administrative, ce qui lui permet d'intervenir pour assurer la sécurité et la salubrité publiques. En cas de danger immédiat et grave, le maire peut prendre un arrêté d'évacuation et de fermeture en urgence.

Dans la loi française, ce sont les propriétaires qui sont responsables de la réalisation des travaux de réhabilitation, avant que l'immeuble puisse être réoccupé. Dans ce cas précis, c'est l'Etablissement Public Foncier des Hauts-de-France, qui a été mis en demeure de réaliser dans un délai de 8 jours, courant à compter de la notification de l'arrêté, la butonnage de la façade, pour assurer la stabilité et la sécurité de la structure.

Mais aussi un étrésillonnement des échafaudages, garantissant une meilleure sécurité et efficacité durant les travaux. Enfin, le bâtiment doit aussi subir une mise hors d'eau et hors d'air, une étape cruciale pour le protéger des éléments extérieurs et assurer son étanchéité.

En attendant, la librairie Yassine va nécessairement subir des pertes économiques. Plusieurs choix s'offrent à la structure : réaliser une démarche auprès de son assureur, si son contrat couvre ce type de scénario. Autre solution : négocier avec le bailleur pour une réduction ou une suspension temporaire du loyer, ce qui aurait du sens dans ce cas précis, puisque l'immeuble est inutilisable pour des raisons indépendantes de sa volonté.

En novembre 2022, la mairie de Lille avait déjà émis un arrêté ordonnant l'évacuation et l'interdiction d'accès à deux immeubles adjacents situés dans le Vieux Lille, plus précisément dans la rue commerçante de la Monnaie. En conséquence, les résidents d'environ douze appartements ainsi que les propriétaires de deux commerces avaient été contraints de quitter les lieux.

