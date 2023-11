Les éditions Divergences ouvrent leur librairie au printemps 2024

Audrey Pineau sera à la tête de cette librairie, qui ouvrira ses portes au début du printemps. Avec plus de 5000 titres variés tels que la littérature, les sciences humaines, la jeunesse, la bande dessinée et les livres pratiques, elle s'adressera à un large public familial.

Cette dernière apportera une expérience de 14 ans en tant que libraire. Suite à ses études en histoire de l'art, elle a travaillé à la librairie du Musée d'arts de Nantes, puis a contribué à l'ouverture de la librairie de la HAB Galerie pour Le Voyage à Nantes, où elle est restée près de dix ans.

Dynamiser Quimperlé

La librairie se situe au 45 place Saint Michel, dans un bâtiment du XVIIIe siècle entièrement rénové par les éditions Divergences, qui inclura aussi un café et un espace de résidence.

« Ce projet est né de la volonté de l’équipe de créer un lieu de rencontres, d’échange et de discussion autour du livre et des idées et de participer à la dynamisation de la haute-ville de Quimperlé », explique l'éditeur et fondateur de la maison, Johan Badour.

Elle a été lancée en 2016 durant les études en sociologie et philosophie politique à l'Université de Paris 7 de ce dernier. Elle publie une douzaine de livres par an et compte plus de soixante titres à son actif.

À LIRE - Lyon : l'emblématique librairie Diogène en danger

Elle se consacre à la publication d'ouvrages axés sur la critique sociale et politique. À travers différents angles d'approche, l'objectif est de décrypter et clarifier la réalité de notre monde, en offrant des perspectives de résistance et en envisageant des futurs « plus beaux, plus justes et plus désirables ».

Crédits photo : Éditions Divergences