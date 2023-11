Le Bazar de l'Hôtel de Ville et sa librairie changent définitivement de propriétaire

Pour les Galeries, l’opération consiste avant tout à remettre leur trésorerie à flot, après l’épisode Covid qui aura durement frappé l’enseigne. En cédant le BHV situé dans le Marais, la marque lyonnaise consolide également son implication dans les affaires des Galeries : SGM avait déjà repris murs et exploitation de sept boutiques en province (cumulant 115 millions €), indiquait l’AFP en février.

Dans la transaction actuelle, s’ajoute le BHV de Parly 2, située dans les Yvelines. « Après en avoir été propriétaire pendant 30 ans, le Groupe Galeries Lafayette est convaincu que le groupe SGM sera l'acteur le plus engagé et innovant pour continuer à faire grandir le potentiel de ces deux grands magasins avec le concours de leurs équipes », assurent les Galeries Lafayette dans un communiqué.

Frédéric et Maryline Merlin, frère et soeur à l’origine de la SGM, avaient déjà assuré de leur volonté claire : recentrer le BHV sur ses grandes forces, loisir, bricolage et maison.

Or, parmi les loisirs, le BHV Marais compte une librairie, sur quelque 350 m2, avec un stock de 35.000 références, de la littérature à la jeunesse, en passant par les sciences humaines, la BD et la vie pratique. « La librairie Le BHV Marais se revendique comme une librairie indépendante. Des libraires passionnés partagent leurs invitations à la lecture. Avec les beaux-livres sur les expositions parisiennes et une belle table d'ouvrages sur Paris, pas de doute : on est en plein cœur de la capitale », indique l’établissement.

Inauguré en 2013, cet espace dédié aux livres disposait alors de 500 m2 de surface de vente avait connu une grande évolution en 2015, et pour principal concurrent la Fnac des Halles, située non loin à Châtelet, en matière de grands multi spécialistes culturels (GMC). À cette époque, l’enseigne ne disposait plus que de quatre boutiques, contre près d’une vingtaine en 2006…

Crédits photo : Skyforger, CC BY SA 2.0