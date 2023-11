Entre espaces urbains et zone rurales, quelles activités culturelles ?

Le service statistique du ministère de la Culture publie ce jour une analyse des pratiques culturelles, à travers un prisme géographique. Et les conclusions s’imposent d’elles-mêmes, pour ce qui touche au livre : « À l’instar de la lecture de livres, les habitants des territoires ruraux autonomes ou sous faible influence d’un pôle déclarent souvent une moindre pratique que celle des espaces urbains denses. »

Premier point à considérer, la librairie ne figure pas une seule fois dans le document : musées, spectacles ou cinéma comptent bien parmi les loisirs culturels, mais les points de vente du livre, eux, sont exclus de l’examen, sans explication. Depuis le 25 février 2021, les boutiques ont pourtant accédé au statut de commerces essentiels — pas au point de figurer dans l’enquête du ministère de la Culture.

Pourtant, le document met en lumière l’impact significatif du lieu de résidence, du niveau de diplôme et de la catégorie socioprofessionnelle sur l’accès et la participation aux activités culturelles, notamment la lecture et la fréquentation des bibliothèques et des spectacles. Il souligne l’existence d’un clivage culturel entre les milieux urbains et ruraux, influencé par des facteurs sociodémographiques et territoriaux.

Mais le livre n’est représenté qu’à travers les établissements de prêt. Ainsi, dans les grands centres urbains, 92 % des habitants résident à moins de 5 minutes d’une bibliothèque, tandis que dans les zones rurales très dispersées, ce chiffre tombe à 48 %. Environ un quart de la population a visité une bibliothèque ou médiathèque en 2018, avec une fréquentation plus élevée chez les femmes (31 %) que chez les hommes (22 %), et chez les jeunes (44 % des 15-24 ans) par rapport aux plus âgés (19 % des 60 ans et plus).

Les diplômés de l’enseignement supérieur fréquentent plus les bibliothèques (39 %) que les non-diplômés (12 %). Les habitants des zones rurales à habitat dispersé fréquentent moins les bibliothèques (-6 points par rapport à la moyenne), tandis que ceux des zones urbaines denses y vont plus fréquemment (+5 points).

La fréquentation des bibliothèques est principalement influencée par le niveau d’éducation et la catégorie socio-professionnelle, avec des taux de fréquentation plus élevés chez les cadres et les diplômés de l’enseignement supérieur, indépendamment de leur lieu de résidence.

De fait, les habitants des zones urbaines et rurales se distinguent par les activités de loisir qu’ils pratiquent. En milieu rural, les résidents tendent à écouter plus la radio et à regarder plus la télévision, tandis que les sorties culturelles comme les visites de musées ou les spectacles sont moins fréquentes, partiellement dues à un moindre accès aux équipements culturels.

Le rapport est disponible ci-dessous, en consultation et/ou téléchargement :

Crédits photo : Jez Timms / Unsplash