À Champigny-sur-Marne, la censure était fresque parfaite

En une poignée de jours, le mur du parking Carnot, quai Victor Hugo, sur les bords de Marne, est passé de la multitude de couleurs à un blanc uniforme, au grand dam de l'autrice à l'origine du projet, Chloé Wary. L'autrice des BD Saison des Roses et Rosi­gny Zoo (Éditions FLBLB) avait été sollicitée par la média­thèque Jean-Jacques Rous­seau et la Maison des Arts, dans le cadre d'un conventionnement avec la municipalité.

Le 3 juin 2023, l'établissement de lecture publique avait même organisé un événement autour de la venue de Chloé Wary, avec un atelier BD le matin et la réalisation participative de la fresque, à partir de 14h, ouverte à tous les publics.

Nettoyage express

Au début du mois d'octobre, l'œuvre est inaugurée, et l'autrice et son éditeur remarquent un petit détail : « [A]utant le démar­rage de l’œuvre murale avait été festif, joyeux, avec un public nombreux et des élus au rendez-vous, autant cette inau­gu­ra­tion se tient de manière confi­den­tielle, sans publi­cité, et abso­lu­ment sans édile », indiquaient les éditions FLBLB dans un communiqué, le 24 octobre.

Le 11 octobre, une question surgit sur le profil Facebook de l'autrice : « Excusez-moi Je n'ai pas vu votre fresque sur le parking ? » Et pour cause : à son insu, l'œuvre a été presque totalement recouverte de peinture blanche. Effacée. Ne subsiste, dans un petit coin, que la signature de l'autrice, qui disparaitra quelques jours plus tard.

L'hypothèse d'une action malveillante est peu probable et, rapidement, les « regards se tournent vers la mairie de Cham­pi­gny-sur-Marne, comman­di­taire de l’œuvre, que l’au­trice a inter­pel­lée par cour­rier et sur les réseaux sociaux, et qui a mis 10 jours à lui propo­ser un rendez-vous pour le 2 novem­bre », rapportait FLBLB dans son communiqué.

Deux mentions problématiques

Cet effacement trouverait son origine dans la présence de deux inscriptions, ajoutées à la fresque par l'autrice : « Justice pour Nahel », en référence au tir meurtrier d'un policier sur le jeune homme de 17 ans, en juin 2023, et « Rubiales Fuera », qui réclamait le départ de Luis Rubiales, ex-président de la Fédération espagnole coupable d'un baiser imposé — une agression sexuelle — à la joueuse Jennifer Hermoso.

Des expressions que Chloé Wary a fait apparaitre sur l'œuvre « pour ancrer son travail dans le réel et pour défendre ses convic­tions, comme elle le fait toujours », souligne son éditeur. Mais qui aurait posé problème à la mairie de Champigny-sur-Marne. Nous avions tenté de contacter cette dernière fin octobre, avant le rendez-vous du 2 novembre, sans succès.

Ce jour-là, l'autrice, accompagnée par des juristes, rencontre la municipalité pour obtenir des explications et tenter de débloquer la situation. « Le rendez-vous s'est passé positivement, avec une entrée dans une phase de négociation », nous confiait une proche du dossier, à la sortie de l'entretien. « Le petit texte, de 50 cm2, “Justice pour Nahel”, a été le point d'achoppement » et aura conduit à l'effacement d'une fresque de 23 mètres... Toutefois, la mairie aurait plaidé une « erreur » des services techniques, et non une volonté de faire disparaitre l'œuvre.

« Chloé comprenait que, la commande venant d'une institution, il était difficile d'assumer un tel message, mais elle voulait surtout refaire la fresque. L'objectif était de sortir par le haut et de rejouer le match. » D'autant que la commande publique n’incluait pas de cahier des charges, mais que le dessin de l'œuvre avait été validé, sans les inscriptions, « que Chloé a ajoutées sans malice », nous assure-t-on.

Oui... Mais non ?

À la sortie de la réunion du 2 novembre, l'hypothèse d'une recréation de la fresque avait donc le vent en poupe. Le 6 novembre, l'autrice nous indique avoir fait part à la mairie de Champigny « d'une proposition de réparation pour le préjudice moral, et leur soumets les différentes conditions dans lesquelles je souhaiterai élaborer la fresque (notamment une indemnité pour le préjudice moral, un montant forfaitaire pour le travail de réalisation, l'organisation d'une journée participative et d'une inauguration festive) ».

Sans retour de la municipalité, l'autrice remet le couvert avec un courrier au maire Laurent Jeanne (membre de Libres !, mouvement d'idées de Valérie Pécresse), daté du 20 novembre : « Je tiens à vous dire qu’il ne me sera pas possible de rester dans cette situation de non-dit et de non-faire, malgré la fin d’année et clôtures de budget approchant, d’autant plus que la projection sur un printemps 2024 étant pour le moins incohérente avec la temporalité des méfaits et totalement déconnectée du désir manifeste des Campinois, également contribuables du projet, à voir réapparaître cette fresque au plus vite. »

Elle joint à la missive un contrat de prestation artistique, à laquelle la mairie donne finalement suite, mais en proposant une suppression de l'indemnité pour le préjudice moral, sans fournir d'explications ultérieures.

« Un sentiment de déception a remplacé l'espoir qu'avaient suscité les conclusions de ce rendez-vous. Pourquoi ce manque de dynamisme sur la réparation ? », s'interroge à présent Chloé Wary. « Les délais de réponse, l'absence de consensus à propos du compte-rendu, le manque de fluidité dans les échanges… Rien n'est à la hauteur du préjudice, et le manque de considération n'est, hélas, plus à démontrer. »

Elle conclut : « Pourtant, il s'agit bien d'une censure. Aussi involontaire et accidentelle soit-elle, il y a urgence à activer les choses. » Nous avons contacté la mairie de Champigny-sur-Marne, et sommes en attente de réponses.

Photographie : Chloé Wary devant sa fresque, à Champigny-sur-Marne (éditions FLBLB)