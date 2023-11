Maxime Saada nommé Vice-Président du groupe Lagardère

Maxime Saada est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po-1992) et titulaire d’un MBA de HEC (1994). Maxime Saada débute sa carrière, en 1994, aux États-Unis au sein de l’antenne nord-américaine de la DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale).

Il rejoindra, en 1999, le cabinet de conseil McKinsey & Company avant d’être nommé, cinq ans plus tard, Directeur de la Stratégie de Groupe Canal+. Il est nommé Directeur Général du Groupe Canal+ en juillet 2015. Il est également nommé, en janvier 2016, Président-Directeur Général de Dailymotion. En février 2018, il est nommé Président de Studiocanal puis en avril 2018, Président du Directoire de Groupe Canal+.

Dans un communiqué, Arnaud Lagardère déclare : « Maxime Saada est un des dirigeants de médias les plus chevronnés et compétents. Son incontestable succès est un exemple pour tous. Son expérience à la tête du Groupe Canal+ ainsi que dans les autres filiales de Vivendi qu’il dirige - Dailymotion et L’Olympia - représentera un atout capital dans le développement et la stratégie du groupe Lagardère. Nous avons hâte de travailler avec lui, et je suis personnellement heureux et flatté de le compter parmi nous. »

De son côté, le nouveau VP « remercie Arnaud Lagardère pour cette marque de confiance qui m’honore et je suis très heureux d’avoir l’opportunité de travailler à ses côtés. Le groupe Lagardère, porté par le talent et le dynamisme de ses équipes, est un acteur majeur dans ses secteurs d’activité. J’ai hâte de contribuer, auprès de Arnaud Lagardère et de ses équipes, à la poursuite du développement du Groupe ».

Crédits photo : Vivendi