BD censurée à Quai des bulles : la liberté d'expression tombe à l'eau

Les cases de tienstiens n'ont pas plu à Saint Malo. Pourtant, sa bande dessinée Koko n'aime pas le capitalisme, publiée par la maison indépendante Bandes Détournées, a conquis plus de 20.000 lecteurs (selon Ouest-France, 10.500 selon nos données Edistat, auxquels il faut ajouter les précommandes). Son compte Instagram rassemble lui près de 77.000 personnes.

Cependant, son coup de crayon engagé n'est pas du goût de tous. Notamment de celui des agents de sécurité de la ville, qui n'ont particulièrement pas apprécié les satires de l'auteur de bandes dessinées. Surtout lorsque ce dernier, habitué à détourner des films ou émissions cultes, fait chanter aux Choristes le célèbre slogan « Tout le monde déteste la police ». Des œuvres « heurtant » les forces de l'ordre, tout autant que certains élus du Rassemblement national qui n'ont pas manqué l'occasion de s'exprimer. Loin de l'esprit Charlie prôné tout le long de « l'arc républicain ».

Les organisateurs de Quai des bulles ont reconnu « quelques réserves exprimées par certaines personnes concernant l’humour grinçant de cette exposition, ce qui a déjà été le cas à quelques reprises depuis la création du festival ».

Les planches ont donc été retirées le 17 novembre, alors que l'exposition devait durer 9 jours de plus. Un choix assumé par Georges Coudray, président de l'association Quai des bulles, visiblement à la demande de la ville de Saint-Malo (ActuaLitté a contacté la municipalité qui botte en touche : le maire ne souhaite pas commenter cette affaire).

« Ce n’était pas un choix facile. Mais je l’assume pleinement. Je n’ai pas été forcé, mais il m’a fortement été demandé de le faire et je l’ai accepté dans un souci d’apaisement et de vivre ensemble. » Il ajoute : « J’ai estimé que cette exposition avait fait la plus grosse partie de son temps. Je n’aurais jamais accepté de la retirer le premier jour du festival. »

Ce dernier ne se pas cache pas de la censure qui a été exercée, ni de la volonté de faire un pas vers son origine : « J'ai imaginé la police qui fait des rondes tous les jours. C'est peut-être eux qui voient le plus l'exposition au sein de Saint-Malo. Et ces gens, le festival en a besoin : avoir la police qui fait des rondes, c'est un gage de sécurité qui est très important pour un festival. »

Un geste consensuel, donc, pour l'équipe du festival qui tenait, selon Ouest-France, à « réaffirmer son soutien indéfectible envers l’auteur ».

Pas de « droit absolu »

tienstiens et les éditions Bandes détournées, eux, ne s'indignent pas : « Nous ne criions pas à la censure. Les trente planches avaient été choisies parmi les plus politiques de l'album et nous ne sommes pas étonnés de la réaction qu'elles ont provoquée. Et tienstiens ne défend pas l'idée qu'il y aurait un droit absolu à la liberté d'expression », a expliqué la maison indépendante à L'Obs.



En bon marxiste matérialiste, tienstiens refuse de jouer sur le plan des idées. Et s'attaque justement à la liberté d'expression dans son ouvrage à paraitre, Situations, co-réalisé avec le scénariste Maxime Morin. Selon eux, cette notion ne fait que protéger « l'atmosphère intellectuelle dans laquelle ont baigné tous [ses] défenseurs : l'idéologie ultra-libérale des années 80. » « En gros, pour les droitos, l'art est un moyen au service de leur amour-propre. »

L'auteur de BD et sa maison d'édition préfèrent voir les choses en termes de domination matérielle, et souhaitent profiter de cet événement pour mettre en lumière le rapport de force qui a, selon eux, été rendu visible ici : « L'organe de la police impose sa volonté au festival en trois semaines. Il est amusant de comparer avec le temps qu'il a fallu par exemple pour que la société française accepte la notion de "violence policière". »

ActuaLitté a contacté tienstiens afin d'approfondir sa perspective matérialiste sur la liberté d'expression et obtenir son retour sur ce qu'il appelle le « Saintmalogate ». Ce dernier a répondu au nom de Maxime Morin, coauteur de Situations, de ses éditeurs et de lui-même :

Le concept de « liberté d’expression » reposerait sur l’autodétermination du sujet, qui serait parfaitement libre de se réaliser dans et par le langage que le pouvoir met à sa disposition. Cela est évidemment une chimère constitutive du néolibéralisme : il n’y a pas d’autodétermination du sujet, lequel est toujours déterminé, à différents niveaux, par des structures (économiques, politiques, ontologiques). - tienstiens

Une fois cette chimère dévoilée, les auteurs de Situations peuvent se concentrer une autre forme de censure, plus subtile, que Barthes appelait la « censure profonde » et qui, selon les mots du philosophe français que tienstiens cite « ne consiste pas à interdire (à couper, à retrancher, à affamer), mais à nourrir indûment, à maintenir, à retenir, à étouffer, à engluer ». En d'autres termes : une force qui agit sur le sujet pour l'empêcher d'agir autrement.

En cela, la satire, celle qu'on retrouve dans Koko notamment, « n'a pas un statut à part vis à vis de la censure, et à ce titre elle s'inscrit tout autant dans ce rapport de force déséquilibré. » Il s'agit alors de se concentrer sur les conditions matérielles globales dans lesquelles nous nous trouvons, plutôt que sur un cas particulier d'atteinte à la « liberté d'expression ».

Démasquer la réalité

Le « Saintmalogate » ne serait donc pas une chose si négative pour tienstiens et les siens, en ce qu'elle dévoile dans la réalité ce qui est montré dans la bande dessinée, et permet ainsi d'amorcer une lutte matérielle, loin de l'opposition contrôlée qui se jouerait sur le plan des idées.

Le tout dans une volonté de s'extirper des différentes fictions qui masquerait le « fond politique sérieux » de toute chose, à commencer par les créations de tienstiens : « L’idée n’est pas de se cacher derrière l’humour. »

Pour nous, refuser d'utiliser la liberté d'expression comme défense, c'est non seulement montrer que dans les conditions matérielles actuelles, elle est une arme plus souvent au service du pouvoir que des opprimés, mais aussi accepter le fait qu'on soit dans un rapport de force, que l'on tente de retourner à notre avantage. C'est justement ce que l'on fait en renversant la censure par effet Streisand pour se rendre plus visible. - tienstiens

