Amazônia : lire les photos de Salgado du bout des doigts

De toutes les expressions artistiques, la photographie est peut-être la moins accessible aux personnes porteuses d'un handicap visuel. La description peine parfois à rendre l'équilibre d'un cliché, sa profondeur ou encore le subtil message qu'il porte jusqu'au regard du spectateur.

La Fondation Visio s'est attelée à la tâche, à l'occasion de l'exposition Amazônia, du photographe franco-brésilien Sebastião Salgado : le pôle dédié à l'accessibilité culturelle a conçu une adaptation audio sur mesure de l'événement, mais aussi une transcription tactile des œuvres, un travail « extrêmement long », mais qui fera date, pour Pascale Humbert, directrice de la fondation.

Ne pas manquer de relief

En 2021, l'exposition Amazônia, de Sebastião Salgado et Lelia Wanick Salgado, fait l'événement à la Philharmonie de Paris : les photographies réalisées à l'occasion de plusieurs séjours au cœur de l'Amazonie reflètent les paysages, des forêts aux montagnes, mais aussi les habitants de ces écosystèmes plus menacés que jamais.

Les sublimes clichés en noir et blanc, et surtout les nombreuses nuances entre les deux, contentent les yeux des amateurs et amatrices, pour une exposition très remarquée. La Fondation Visio ne passe pas à côté non plus, et contacte le photographe et son épouse peu avant le vernissage. « Au départ, nous avions pensé uniquement à une description audio », se souvient Pascale Humbert. « Tous deux ont été très emballés, et nous ont offert les droits sur leur travail. Ils ne sont pas seulement engagés pour les droits de minorités, mais aussi pour ceux des personnes handicapées. »

La fondation dispose d'une certaine expertise en matière de descriptions audio, mais les équipes souhaitent rapidement aller plus loin, cette fois. « L'audiodescription est un outil formidable, que l'on utilise au cinéma ou même pour un concert de Soprano [le 28 octobre dernier, à l'Arena Loire Trélazé, NdR], mais, avec des mots, il est impossible de rendre les formes, seul le relief peut le faire », constate sa directrice.

Couverture du coffret Amazônia Touch (Fondation Visio)

Partants à nouveau, Sebastião et Lelia Wanick Salgado sont consultés à chaque étape de la transcription en relief, mais laissent vite toute la latitude nécessaire à la Fondation Visio.

Un travail « extrêmement complexe »

Pour commencer la transcription, la fondation réunit une équipe de haut vol, qui compte notamment Hoëlle Corvest, experte de la construction d'images tactiles, Christian Bessigneul, professeur de gravure émérite de l’École Estienne, ou encore Aurélie Pallard, designeuse spécialisée dans les supports en relief. Une expertise nécessaire à la réalisation d'un travail fidèle aux photographies originales, d'une part, mais aussi lisible et compréhensible par les doigts.

« Le travail d'adaptation est long et extrêmement complexe », annonce Pascale Humbert. « Il commence par une esquisse de la photographie, pour en définir les éléments essentiels à conserver, et à mettre en relief. Christian Bessigneul réalise ensuite un premier montage avant de produire une plaque de plâtre, une sorte de bon à tirer, transmis à Hoëlle Corvest, elle-même déficiente visuelle, qui en contrôle la lisibilité. Après validation, une plaque en laiton est créée, pour l'impression elle-même. »

Extrait d'une planche tactile d'Amazônia (Taschen)

Les Ateliers Creanog, dirigés par Laurent Nogues, ont été convoqués, en raison de leur connaissance du gaufrage et du marquage à chaud, ainsi que leur expertise en matière d'ouvrages tactiles. Un papier japonais spécifique a été sélectionné, pour sa résistance à la déformation, « comme un papier à mémoire de forme, pourrait-on dire », selon l'expression de Pascale Humbert, afin de garantir la pérennité des creux et bosses.

L'adaptation par les formes et reliefs soulève un nombre impressionnant de questions : comment exprimer par le toucher telle plante, par rapport à telle autre, et rendre l'enchevêtrement de la jungle ? Ou faire ressortir les délicates peintures sur ce visage ? « Christian Bessigneul a été amené à définir comment transcrire, par le relief, un stratus, et, d'autre part, un cumulo-nimbus », note Pascale Humbert, « une réflexion indispensable lorsque l'on connait le soin apporté au rendu des nuages chez Salgado ».

Au total, le travail sur l'exposition et les photographies s'est étendu sur un an et demi, avec un budget de 250.000 à 300.000 €, soutenu par le mécénat de la Fondation Crédit Mutuel Alliance fédérale.

Sensibiliser les publics

Finalement, pourquoi Salgado et Amazônia ? D'une part, pour ouvrir cet événement culturel à un plus large public, sans exclure des personnes atteintes d'un handicap visuel. D'autre part, pour « sensibiliser aux enjeux climatiques actuels », un versant important de l'œuvre du photographe.

La publication des 21 planches en relief, accompagnées d'un dépliant en braille, mais aussi d'un site compagnon proposant fichiers d'audiodescriptions et de guidage tactile, s'inscrit dans une démarche plus large de la Fondation Visio. Cette dernière organise en effet des ateliers d’apprentissage à la lecture tactile pour des personnes déficientes visuelles, mais également des médiateurs culturels ou des institutions spécialisées. L'objectif étant de populariser et enseigner les méthodes qui rendent la culture et les manifestations accessibles.

Lors d'un atelier “Lecture tactile” de la Fondation Visio, avec l'Association Valentin Haüy (photo H. Cléret)

Ces moments de pédagogie et de découverte ont eu lieu avec la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, l'Association Valentin Haüy ou encore le Muséum d’histoire naturelle de Nantes, plus récemment. Chaque participant déficient visuel reçoit gratuitement, une fois l'atelier terminé, son coffret Amazônia.

« Si l'on veut que notre cause progresse, il faut faire connaitre nos initiatives au grand public », souligne Pascale Humbert, « mais ce n'est pas notre rôle premier ». Taschen, éditeur historique de Sebastião Salgado, a donc pris le relais pour commercialiser le coffret tactile rassemblant 21 feuillets — 18 photos et 3 cartes géographiques —, une brochure d’accompagnement et des descriptions audio en ligne, à un prix de 200 €, un « engagement financier de leur part », selon la directrice de Visio.

Photographies : Fondation Visio (H. Cléret), Taschen