Hachette Livre se réorganise pour le marché anglophone

Dans le cadre de cette réorganisation, David Shelley, actuel PDG d'Hachette UK, assumera également le rôle de PDG de Hachette Book Group. Il relèvera directement de Stéphanie Ferran, Directrice Générale déléguée d’Hachette Livre, ainsi que d’Arnaud Lagardère.

Arnaud Lagardère et Stéphanie Ferran aux manettes

Michael Pietsch, actuellement PDG de HBG, passera au rôle de président du conseil chez HBG. Ces changements de direction, concernant le Royaume-Uni et les États-Unis, seront effectifs à partir du 1er janvier 2024.

Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général d’Hachette Livre, explique : « Grâce à cette

nouvelle structure de management pour nos activités d'édition aux États-Unis et au Royaume-Uni,

Hachette Livre sera idéalement positionné pour poursuivre ses ambitions de leader mondial en

renforçant la collaboration et en dégageant de nouvelles opportunités de croissance sur ces marchés

stratégiques. »

Et d'ajouter : « Les succès que David Shelley a impulsés à la tête d’Hachette UK sont à la fois inspirants

et impressionnants, et il est la personne idéale pour faire vivre et animer nos équipes éditoriales de

langue anglaise. Je sais que, grâce à Michael Pietsch, Hachette Book Group est la meilleure maison

pour nos auteurs, et qu'ils continueront à prospérer sous la houlette de David Shelley. »

David Shelley, CEO d’Hachette UK, a déclaré de son côté : « Je suis très honoré d'avoir l'opportunité de diriger Hachette Book Group ainsi que Hachette UK et de travailler avec nos équipes talentueuses des deux côtés de l'Atlantique pour renforcer la collaboration, pour favoriser les échanges mutuels et pour aller à la rencontre de nouveaux lecteurs. J'aimerais rendre un hommage particulier à Michael Pietsch car il a été une figure clé pour moi au fil des ans. »

Il conclut : « En plus d'être un éditeur et un dirigeant hors pair, il est l'une des personnes les plus bienveillantes et chaleureuses du monde de l’édition. Je suis extrêmement heureux qu'il reste chez Hachette Book Group en tant que chairman à partir de l’année prochaine, et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec lui. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0