Un éditeur attaque un auteur, pour des Mémoires qui flanchent

L'attaque du Capitole, le 6 janvier 2021, quand des partisans de Donald Trump ont essayé de bloquer l'officialisation de la victoire électorale de Joe Biden, représente un traumatisme dans l'histoire récente du pays. Une enquête fédérale tente d'établir les responsabilités des uns et des autres, et en particulier du président sortant, Donald Trump.

Si le milliardaire a sciemment laissé entendre que sa réélection lui avait été « volée », une partie de son entourage tenait le même discours. Notamment Mark Meadows, qui fut son dernier directeur de cabinet, entre le 31 mars 2020 et le 20 janvier 2021.

Dans The Chief’s Chief, ses Mémoires consacrés à la période aux côtés de Trump, Meadows en remettait une couche, dès les premières pages. Il écrivait ainsi compatir au sort des « hommes et femmes oubliés, que Trump a si bien servis » : « On compte 70 millions d'entre eux aujourd'hui, qui sont convaincus au plus profond d'eux-mêmes qu'on les a privés de quatre années supplémentaires avec Trump. »

Dans l'ouvrage, Meadows défendait aussi son ex-patron, soulignant que ce dernier usait d'une métaphore lorsqu'il parlait d'une « marche sur le Capitole ». « Il était évident qu'il n'a jamais pensé, une seule seconde, à descendre Pennsylvania Avenue avec la foule », écrivait-il à ce sujet, assurant que l'attaque de l'institution était attribuable à un « petit groupe de personnes » et une poignée de « fanatiques ».

L'éditeur des Mémoires, All Seasons Press, soutenait totalement son auteur au moment de la parution du livre. Et pour cause : créée en 2021, cette maison conservatrice est entièrement dédiée aux personnalités proches du mouvement MAGA (Make America Great Again), porté par Donald Trump. Au moment de son inauguration, Kate Hartson et Louise Burke, venues de chez Hachette et Simon & Schuster, promettaient même de « combattre la cancel culture qui détruit l'édition et le pays ». Tout un programme...

Si c'est écrit, c'est sans doute vrai

Convoqué par la justice dans le cadre de l'enquête menée sur les événements de janvier 2021, Mark Meadows a revu sa copie, devant le procureur spécial Jack Smith. En octobre, plusieurs médias américains ont fait état de trois auditions, au moins, qui auraient débouché sur une immunité pour l'ex-chef de cabinet, en échange de son témoignage.

Et ce dernier diffèrerait singulièrement des propos de The Chief’s Chief. Meadows aurait ainsi reconnu que l'élection n'avait pas été volée, ce dont il était convaincu dès l'annonce des résultats. Selon lui, Trump a été « malhonnête » en contestant la victoire de Joe Biden. Plusieurs sources, auprès de la justice américaine, certifient même que Meadows se serait opposé à plusieurs reprises à Trump et à sa fixette sur un « vol » de sa réélection.

Les Mémoires de Mark Meadows prennent une tout autre saveur, que son éditeur n'apprécie pas vraiment. Le 3 novembre dernier, All Seasons Press a ainsi porté plainte contre son auteur, pour « rupture de contrat ». La maison affirme que Meadows a porté atteinte à la bonne commercialisation de son livre, ainsi qu'à la réputation de la structure.

À LIRE - Diffamation : la plainte de Trump contre Carroll écartée par la justice

« Si les comptes-rendus des médias sont véridiques, Meadows a reconnu sous serment que son livre contient de fausses déclarations », souligne All Seasons Press dans sa plainte. La société réclame les 350.000 $ d'avance versés à Meadows, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 2,6 millions $, tout de même, détaille Publishers Weekly.

Selon l'Associated Press, qui cite l'outil de mesure des ventes Circana, le titre s'est vendu à 23.000 exemplaires, quand l'éditeur avance un total de 60.000 livres écoulés. Si la défense de Meadows ne s'est pas exprimée sur la plainte, un de ses avocats a assuré que les éléments rapportés par les médias sur l'audition de son client ne sont « pas exacts, dans l'ensemble »...

Photographie : Mark Meadows, en juin 2023 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)