Accompagner la construction sexuelle et de genre chez les ados

L'éducation à la sexualité et au genre n'est pas suffisamment assurée dans le milieu scolaire. Même les personnes qui souhaitent la proposer ne se sentent pas toujours légitimes ou outillées pour le faire. Pourtant, si l'on veut combattre les stéréotypes de genre, les violences sexistes et sexuelles, si l'on veut oeuvrer pour plus d'égalité, il faut parler de ces sujets avec les adolescent·e·s. Véritable guide pratique et kit d'accompagnement, ce livre se propose d'aider les personnes qui souhaitent aborder ces questions essentielles. Il apporte, en dialogue avec la littérature sociologique, des éléments de réponse concrets et des ressources utiles. Ecrit par un spécialiste de ces questions, lui-même enseignant en collège, ce manuel permet à toutes et tous d'aborder des questions fondamentales pour aller vers une société plus juste, plus égalitaire et plus inclusive.