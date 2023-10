Mort de l'acteur Matthew Perry : Chandler Bing inconsolable

Né le 19 août 1969 à Williamstown, Massachusetts, Perry a débuté sa carrière à Hollywood dans les années 80. Mais c’est dans les années 90 avec Friends, qu’il est devenu un visage familier dans les foyers du monde entier. Son interprétation du personnage sarcastique, mais attachant de Chandler lui a valu de nombreux éloges et a fait de lui une figure incontournable de la télévision.

Outre Friends, Perry a joué dans plusieurs films et séries télévisées, démontrant à chaque fois son talent d’acteur polyvalent. Il a également été ouvertement engagé dans la sensibilisation aux problèmes de dépendance, partageant sa propre expérience pour aider les autres.

Il avait d’ailleurs partagé sa propre expérience pour informer et aider ceux qui sont confrontés à des problèmes similaires, dans un ouvrage paru en novembre 2022, Friends, mes amours et cette chose terrible (Michel Lafon, trad. Anna Souillac et Aurélien Blanchard). « Salut, je m’appelle Matthew, mais vous me connaissez peut-être sous un autre nom. Mes amis m’appellent Matty. Et je devrais être mort. »

En parcourant ses souvenirs, il parle de ses aspirations d’antan, de sa relation avec la notoriété, de ses dépendances et de sa convalescence suite à un souci de santé qui l’a amené aux portes du trépas.

Bien avant les séquences de désintoxication et les passages à l’hôpital, nous découvrons le Matthew de 5 ans voyageant de Montréal à Los Angeles, tiraillé entre des parents ; le jeune homme de 14 ans, joueur de tennis au Canada ; et celui de 24 ans qui obtint un rôle aux États-Unis pour le premier épisode d’une série alors nommée Friends Like Us...

Dans ce récit, Matthew Perry se dévoilait en évoquant la famille où il a vu le jour, l’envie de notoriété qui l’a propulsé vers la gloire et l’abîme intérieur que rien n’a pu remplir. Il évoquait aussi la sérénité que lui apporte la sobriété, partageant des anecdotes avec ses collègues de tournage et d’autres personnalités rencontrées en chemin. Le livre, en France, s'était écoulé à près de 20.000 exemplaires (donnée : Edistat).

Il n'y a actuellement aucun acte criminel suspecté, mais la mort fait l’objet d’une enquête, que mène la Division des vols et homicides de la police de Los Angeles.

Parmi ses films notables, on retrouve Coup de foudre et conséquences (1997) où il joue aux côtés de Salma Hayek, dépeignant les péripéties d'un couple improbable. Dans Almost Heroes (1998), Perry forme un duo comique avec Chris Farley, explorant l'Amérique pré-Lewis et Clark. Mon voisin le tueur (2000) le voit partager l'écran avec Bruce Willis, dans une comédie sur un tueur à gages et son voisin dentiste. Un extrait de sa polyvalence en tant qu'acteur, capable de passer de la comédie romantique à la comédie d'action avec aisance – bien que son visage restera indissociable de celui de Chandler Bing.

Crédits photo : Mystic Soul, CC BY NC ND 2.0