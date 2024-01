Tous rêvent de fuir cette île désolée, où la ressource en eau est rare et contrôlée. La plupart des habitants s'épuisent à pomper des nappes inaccessibles. Ceux qui refusent cette cadence infernale n'ont d'autre choix que de se tapir dans l'obscurité. Mais dans cet univers de violence, une poignée d'individus n'a pas renoncé à la poésie. Au péril de leur vie, ils vont conjuguer leurs forces et chercher l'espoir et la beauté jusque dans les recoins les plus sombres de cette terre. Que reste-t-il de l'humanité quand les corps et les esprits sont aliénés ? Quel avenir se dessine quand les ressources sont mises sous scellés ? Roman d'anticipation à l'onirisme fabuleux qui déploie un monde hostile et fragmenté, La Roche choisit de livrer combat grâce à une langue dont chaque mot virevolte, percute et vient nourrir la possibilité d'un renouveau.