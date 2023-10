Moins d'usagers inscrits en 2021 dans les bibliothèques du Québec

De fait, si l’on considère les 93,4 millions dépensés en 2019, contre les 85,4 de 2020, l’année 2021 fait en effet figure de remise à niveau. Ce sont tout de même près de 30 millions $ CA de plus qu’avant l’année pandémique qui ont été injectés, pour 1,4 million de documents supplémentaires. Paradoxe, en 2020, moins de dépenses, mais 6,66 millions de documents acquis par les différents établissements.

Catalogues et services

Sur l’ensemble de ce réseau, le livre papier représente encore 87,3 % des catalogues (contre 86,9 % en 2019), avec 24,86 millions d’exemplaires disponibles au global. Le tout accessible auprès d’une population de 8,08 millions d’habitants. Soit un peu plus de 3 titres par personne, qui sont en majorité pour adultes (63,4 %, contre 36,6 % pour la jeunesse). Ce fonds est par ailleurs constitué de 31,9 % d’œuvres publiées au Québec.

Notons qu’entre 2021 et 2020, le volume de livres imprimés a diminué de 0,8 point et le nombre de titres par habitant desservi perd 2,1 points. Le nombre d’usagers inscrits diminue également de 3 % sur la même période, avec 2,535 millions de personnes — elles étaient 2,77 millions en 2019. Ainsi, 30,6 % de la population desservie est inscrite, soit 77,3 % d’adultes et 22 % d’enfants — le delta étant constitué d’usagers institutionnels.

De ce point de vue, les statistiques ne fluctuent pas beaucoup : 75,5 % d’adultes et 23,5 % d’enfants en 2019, et sur 2020 77,7 % d’adultes et 21,4 % d’enfants.

Du reste, les collections numériques s’enrichissent elles aussi considérablement, avec 35,2 millions d’ouvrages disponibles — mais dans le détail, ce ne sont que 1,5 million d’ebooks et 142.924 audiolivres.

Quels emprunts ?

Avec 32,535 millions de livres imprimés prêtés, ce support demeure le grand favori des usagers, avec une répartition de 52 % adulte et 48 % enfants, contre 21,675 millions de prêts en 2020 (répartis en 55,8 % adultes, 44,2 % enfants). Cependant, le livre numérique a enregistré une lourde diminution dans les usages avec 3,529 millions de prêts contre 4,055 en 2020 — Covid-19 oblige, évidemment.

Notons qu’en moyenne, un usager emprunte 16,12 documents par an.

Crédits photo : Bibliothèque Georges-Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec - charlotte HENARD, CC BY SA 2.0