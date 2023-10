L’Iris blanc : BHL et de Villepin invités au village d'Astérix et Obélix...

L’Iris blanc sonne l’arrivée d'un nouveau personnage : Vicévertus, médecin des armées de César. Ce dernier développe et diffuse une méthode de pensée positive : moins de baffes et plus de communications, un régime à base de baies pour remplacer les sangliers… Sa présence divise le village et influence certains des protagonistes.

Le scénariste Fabcaro, auteur du multiprimé Zaï zaï zaï zaï (6 Pieds sous Terre) et fidèle lecteur des albums Astérix, suit les pas de René Goscinny et Albert Uderzo. Il est accompagné de Didier Conrad qui est un habitué des Irréductibles : en 2013, il dessine Astérix chez les Pictes sur un scénario de Jean-Yves Ferri. Il enchaîne ensuite avec les 36e, 37e, 38e et 39e albums : Le Papyrus de César, Astérix et la Transitalique, La Fille de Vercingétorix et Astérix et le Griffon.

Fabcaro a notamment suggéré à Didier Conrad de s’inspirer de Bernard-Henri Lévy et Dominique de Villepin pour le physique de Vicévertus, qui incarne « un bel homme avec une aura intellectuelle ».

Crédits photo : Hachette Livre/Goscinny-Uderzo

Avec ce 40e album, le groupe Hachette compte une fois de plus sur des ventes capables de donner un sérieux coup de fouet au chiffre d'affaires du groupe. Astérix et le Griffon, paru en octobre 2021, s'est depuis écoulé à plus de 1,68 million d'exemplaires (donnée : Edistat)...