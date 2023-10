Grève à Toulouse : les bibliothécaires refusent d'être expédié sur Proxima

Proxima envisage la réaffectation, dès janvier 2024, d’agents répartis sur les nouveaux espaces administratifs de Toulouse. Fin septembre, les syndicats Sud 31 et CGT avaient déjà rejeté un projet qui concernera 4 500 personnes – horaires revus, postes éventuellement remodelés…

En somme, concluait l’AG du 28 septembre, une « refonte territoriale du fonctionnement des services de la Ville et de la Métropole », qui s’effectuerait au détriment des agents. Un premier rassemblement avait eu lieu le 29 septembre au métro Capitole pour porter ces revendications.

Désormais, un nouveau débrayage est prévu le 12 octobre, à 12 h 30, avec comme point de convergence la médiathèque d’Empalot. Tous les personnels des établissements de prêts de la ville sont appelés à se rassembler pour manifester leur refus « de la casse programmée des services publics à Toulouse », indique la section Bibliothèques de la CGT.

Le syndicat réclame entre autres « la titularisation de tous les contractuels travaillant dans les bibliothèques, et plus largement au sein des collectivités Mairie de Toulouse et Métropole ». Ce 12 octobre verrait le déclenchement d’une grève massive, « si besoin », poursuit la communication. Et pourquoi pas, « tant que cette situation perdurera », remettre en cause les « accueils de classe et des partenariats » ?

