Le Mans compte bâtir sa Maison de la Littérature Jeunesse Francophone

Le Musée Vert du Mans (204 avenue Jean Jaurès) cédera bientôt sa place à un foyer un peu particulier, celui de la littérature jeunesse francophone. La Maison de la Littérature Jeunesse Francophone s'installera dans la cité, où résonnent aussi bien les bruits des moteurs que ceux des pages que l'on tourne - le salon Faites Lire ! s'y déroulait cette même fin de semaine.

Le maire Stéphane Le Foll a assuré de son enthousiasme pour le projet, ce samedi 7 octobre, en garantissant le tiers du budget initial, estimé à 2,6 millions €. L'inauguration du lieu est pour l'instant programmée pour l'année 2027.

La maison de tous les francophones

La veille de la présentation publique, deux membres du collectif, Aylin Manço et Tom Lévêque, ne dissimulent ni leur impatience ni leur enthousiasme. Aux côtés des six autres partenaires du groupe (Julie Vergès, Julia Thévenot, Reutty Sok, Anne-Fleur Multon, Sara Guédès et Clémentine Beauvais), ils élaborent la MLJF depuis 2020, déjà.

« Nous nous connaissons depuis un moment en tant qu’amis et collègues, et nous partageons une vision assez similaire de la littérature jeunesse et ado », résume Tom Lévêque « Fin 2020, nous avons commencé à penser ce lieu, en y installant certains de nos rêves : des espaces de résidences, la mise à disposition d'archives d'auteurs… Toutes nos suggestions montraient qu’il manquait un tel lieu à la littérature jeunesse francophone. »

L'aspect « francophonie » est indissociable de l'initiative, aussi important pour Stéphane Le Foll que pour le collectif. « À nos yeux, accueillir la création francophone dans son ensemble est indispensable » souligne Aylin Manço, autrice belge. « Nous tenons à ce que cet espace mette en avant des ouvrages et des auteurs originaires des régions et départements d'outre-mer, mais aussi du continent africain ou d'ailleurs. »

Si des expositions temporaires pourront faire découvrir d'autres horizons, vers une littérature jeunesse étrangère et traduite, la francophonie sera véritablement en résidence permanente dans la Maison.

Et le collectif souhaite montrer une littérature contemporaine, en train de se faire et aux prises avec les thèmes et débats de son temps. Une « littérature jeunesse vivante », proclame le collectif, « beaucoup plus rarement célébrée, beaucoup plus rarement étudiée, et créée par des auteurices qui vont tous les jours dans des classes rencontrer des élèves ; publiée par des maisons d’édition qui contribuent à l’innovation et à la transmission de la littérature à de nouveaux publics ».

Résidences, librairie, jeux...

Si les plans de la maison ne sont pas arrêtés, il y a déjà de quoi en remplir les pièces. « Nous avons fait une première sélection pour donner une idée du résultat, mais le projet est encore largement ouvert », explique Aylin Manço. Les illustrations d'Elise Peyrache, délicieusement fantasques et espiègles, invitent à la réflexion collective autour du lieu.

Librairie, café et jardin offriront des moments de détente et de convivialité aux visiteurs, qui profiteront par ailleurs de nombreuses installations et d'activités autour de différentes œuvres, sans oublier, bien sûr, des lectures à voix haute. Au troisième étage de la Maison seront conservées les archives, une collection en construction, dont « l'ambition est de suivre les développements de la littérature jeunesse vivante et de rendre ses archives accessibles aux classes et aux universitaires », précise le dossier de presse (accessible en fin d'article).

Une attention portée à l'étude de la littérature jeunesse en train de se faire qui s'accorde particulièrement bien avec le travail d'activiste de l'universitaire Nathalie Prince, créatrice d'un master dédiée à la littérature jeunesse et directrice de la chaire « Raconter des histoires pour grandir ensemble », à Le Mans Université.

Se raconter des histoires, à tout âge

Le Musée Vert, qui sera délocalisé ailleurs au Mans, ne sera vidé qu'en 2026, ce qui fixe l'ouverture de la Maison à l'année 2027, environ. D'ici là, il sera nécessaire de réunir 70 % du budget total, ce que le collectif compte bien accomplir, avec le soutien du Centre national du livre, du ministère de la Culture, de la Direction régionale des affaires culturelles, d'universités ou de mécènes privés... Les contacts sont pris.

La Maison revendique d'ores et déjà son indépendance, cependant, en se proclamant « lieu à but non lucratif et indépendant d’une seule maison d’édition », même si des structures éditoriales pourront la soutenir ponctuellement, notamment par le don.

Un positionnement qui garantit également une liberté de ton, ainsi que la capacité d'accueillir « tout le monde, y compris ceux qui se sentent exclus, avec des littératures qui représentent des personnages que l’on voit moins d’habitude, par exemple », souligne Aylin Manço.

À l'heure où les lectures des jeunes sont attaquées aux États-Unis et en France par des mouvements réactionnaires, voire par le ministre de l'Intérieur, la Maison aura « un rôle à tenir ». « Elle incarnera les littératures jeunesse libres, inclusives, politiques, aussi. On y trouvera ainsi un espace dédié aux ados, où ils seront les seuls à pouvoir entrer, qui montrera une littérature qui aborde des questions liées à la sexualité, entre autres. »

L'un des engagements est déjà clair : « On peut tout lire à tout âge, quand on est bien accompagné. D'une manière générale, il est bien mieux d’éduquer les lecteurs à la littérature, que de leur interdire des livres », rappelle Aylin Manço.

Une maison avant la maison

Citant le Junibacken, musée de la littérature jeunesse suédois, le Musée des Enfants de Bruxelles ou encore Seven Stories, bâtiment de sept étages, à Newcastle, entièrement consacré à la création pour la jeunesse, le collectif a de grandes ambitions pour la Maison. Aylin Manço et Tom Lévêque expliquent qu'il était impensable de river la littérature jeunesse à Paris, où les offres culturelles sont déjà nombreuses : les porteurs du projet espèrent qu'il donnera au Mans le rayonnement qu'Angoulême diffuse désormais pour la bande dessinée...

À ce titre, quelques événements viendront ponctuer la vie du lieu manceau, comme des colloques, séminaires, ou encore une cérémonie annuelle de remise de prix...

Dès 2024, un premier jalon sera posé avec La Maison Avant la Maison, un programme de médiation culturelle et de création, « qui permettra de rencontrer le tissu local et les habitants, de se faire connaitre, en quelque sorte », résume Tom Lévêque.

Retenez donc l'adresse, vous serez invité à la pendaison de crémaillère...

Photographies : illustrations non contractuelles réalisées par Elise Peyrache, récemment diplômée du Master Illustration de Bordeaux-Montaigne