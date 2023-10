Victoire des femmes résistantes au prix Campiello 2023

Le prix Campiello est l'un des prix littéraires les plus prestigieux d'Italie. Il récompense une œuvre de fiction publiée en Italie dans l'année. Il a été fondé en 1962 par les industriels de la Vénétie et le premier lauréat, en 1963, fut Primo Levi avec La tregua (La trêve). Le jury est composé de trois cents lecteurs anonymes.

« Je dédie ce prix à toutes les femmes qui résistent, qui n'ont pas de voix et qui, je l'espère, pourront la trouver dans les livres. À toutes les personnes qui ne retournent pas leur regard et trouvent une réponse aux situations de désespoir, qui accueillent et combattent la férocité de l’inégalité » a déclaré Benedetta Tobagi, lauréate de cette dernière édition.

Son livre, qui raconte l'histoire des femmes dans la résistance partisane, « joue sur le thème de l'invisibilité des femmes, qui était un fléau mais qui est devenue leur super-pouvoir pendant la résistance. Personne ne s'attendait à ce qu'une femme puisse être dangereuse, courageuse », poursuit la lauréate.

Une édition au féminin

Parmi les autres nominés, on trouve en deuxième position l'histoire d'une autre femme extraordinaire racontée par Silvia Ballestra dans La Sibilla. Vita de Joyce Lussu (publiée par Laterza) qui a obtenu 80 voix (dix de moins que la lauréate). Joyce Lussu, partisane et écrivaine, a été « une femme très importante dans l'histoire italienne, pour la lutte en faveur des droits des femmes et des opprimés », a expliqué l’autrice du livre.

En troisième position, se trouve Marta Cai avec son premier livre Centomilioni (Einaudi). La quatrième place est occupée par Diario di un'estate Marziana (Perrone editore) de Tommaso Pincio et la cinquième par Filippo Tuena avec In cerca di Pan (Nottetempo).

Edith Bruck a enfin reçu le prix Campiello pour l'ensemble de sa carrière et, au cours de la cérémonie du 16 septembre dernier, un hommage a été rendu à Michela Murgia, décédée le 10 août 2023, avec des images de sa victoire au Campiello en 2010 avec Accabadora. Come d'aria (Elliot) d'Ada d'Adamo, gagnante du prix Strega 2023, a reçu une mention spéciale.

Crédits photo : Martina Zaninelli - CC BY-SA 2.0