Mort de Jean-Pierre Elkabbach : plus de 50 ans à interroger la vie politique

Jean-Pierre Elkabbach, figure emblématique du paysage médiatique français, s'est éteint. Né en 1937 à Oran, en Algérie, il a marqué de son empreinte le monde du journalisme pendant plusieurs décennies. Après des études de droit et de journalisme, il a débuté sa carrière à l'ORTF avant de rejoindre Europe 1, où il a occupé divers postes, dont celui de directeur général.

Au fil des années, Elkabbach s'est imposé comme un interviewer redouté, n'hésitant pas à poser des questions directes à ses invités, qu'ils soient politiques, artistiques ou autres. Sa capacité à obtenir des réponses claires et concises a souvent été saluée, bien que parfois critiquée pour son style incisif.

Outre la radio, il a également œuvré à la télévision, notamment sur Antenne 2, puis sur France 2 et France 3. Il a animé et produit de nombreux débats et émissions d'actualité, contribuant ainsi à éclairer le public sur les grands enjeux de son époque.

En dépit de ses succès professionnels, Elkabbach n'a pas été exempt de controverses. Ses méthodes d'interview et certaines de ses prises de position ont parfois suscité des réactions mitigées, tant du côté des professionnels que du grand public. L'interview avec François Mitterrand en reste un exemple étonnant.

Au-delà de ces polémiques, il reste indéniable qu'il aura joué un rôle majeur dans le paysage médiatique français, apportant sa touche personnelle et son expertise à chaque intervention. Sa disparition marque la fin d'une époque, mais son héritage perdurera à travers les nombreuses interviews et émissions qu'il a laissées derrière lui.

L’émission Bibliothèque Médicis avait été remplacée, suite au départ de son animateur en janvier 2018, par la création de Livres & Vous, animé par Adèle Van Reeth, mais qui fit long feu, remplacée par Au bonheur des livres. C’est d’ailleurs récemment que l’on a appris que Guillaume Durand remplacera Denis Olivennes en tant que présentateur.

Jean-Pierre Elkabbach avait publié chez Bouquins Les rives de la mémoire, avec Martin Veber, en octobre 2022, des mémoires mêlant souvenirs, portraits élogieux et cinglants, réflexions actuelles à la lumière du passé. « J’ai grandi à Oran, une ville inondée de soleil, que j’ai plus tard appris à aimer. Adolescent, je ne rêvais que d’en partir. Quitter cette Algérie française sans horizon. Vivre à Paris. Voyager. Le journalisme, où je m’engageai par hasard, fut un moyen inespéré d’assouvir ma curiosité. J’ai été témoin, parfois acteur, des bouleversements vertigineux qu’ont connu la France et le monde », écrivait-il.

Crédits photo : Webstern Socialiste, CC BY NC 2.0