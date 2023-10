Tchad : la plus ancienne librairie du pays au bord de la faillite

Créée en 1951, la librairie était à l’origine une succursale de l’imprimerie du Tchad gérée par les Missionnaires de l’Église Catholique du Tchad. Après avoir vendu principalement des ouvrages religieux, elle a progressivement évolué vers une offre plus laïque.

Une "opération coup de coeur"

Selon RFI, la librairie comptait environ 30.000 ouvrages, parmi lesquels de grands classiques de la littérature francophone autant que des œuvres africaines, locales, des livres éducatifs et même des journaux quotidiens et hebdomadaires. Pourtant, cette enseigne se trouve aujourd'hui au bord de la faillite.

Le directeur de l'établissement, Ngartara Ngaryengue, a évoqué la crise qu'ils traversent lors d'une conférence de presse le 22 septembre dernier :

Les étagères sont presque vides, et nos employés, ces gardiens du savoir, font face à des difficultés insurmontables. Ils se sont dévoués corps et âme à La Source, mais ils n'ont pas reçu de salaire depuis des lustres. Leur amour pour les mots et leur détermination à maintenir la flamme de la littérature brûlante sont les seules forces qui les maintiennent debout. - Propos relayés par Al Whida Info

Les problèmes économiques ne sont pas nouveaux pour la librairie. Ngartara Ngaryengue, dans un entretien pour ActuaLitté en 2017, se plaignait déjà d’une situation difficile pour l’industrie du livre locale : une chaine du livre quasiment inexistante, un transport très couteux, long et intermittent, des relations compliquées avec les distributeurs, la disparition d’acteurs indépendants au profit de gros groupes et une situation économique nationale — instabilité régionale combinée à la chute du prix du pétrole — au plus mal.

Six ans plus tard, la dynamique ne s’est donc pas inversée, loin de là. Et la librairie tente, dans un dernier souffle, de se sauver avec l’organisation le 29 septembre dernier d’une « opération coup de coeur ». Celle-ci réunissait artistes, slammeurs, écrivains et intellectuels pour attirer de potentiels donateurs. L’établissement espère aussi une aide du ministère de la Culture pour se maintenir en vie.

Dans le cas où La source venait à fermer, les conséquences pourraient être graves pour le système éducatif tchadien qui dépend en partie de la bonne santé de cet établissement dans lequel les élèves se fournissent en ouvrages.

Crédits photo : Valerian Guillot — CC BY 2.0,