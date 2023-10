Décès de Khaled Khalifa : la mort, cette corvée

Né dans le village de Maryamayn, non loin d'Alep, en 1964, Khaled Khalifa fait ses études dans cette grande ville syrienne, et sort diplômé en droit de l'université locale. Il s'intéresse déjà depuis quelques années à l'écriture, composant de la poésie depuis l'âge de 15 ans.

Pour gagner sa vie à la pointe de sa plume, il signe les scénarios de films et de séries, une occupation à plein temps dans les années 1990. Son troisième roman, Éloge de la haine (traduction de Rania Samara, Actes Sud, 2011), lui demandera pas moins de 13 années de travail jusqu'à sa parution en 2006. Très remarqué, le livre, qui évoque le parcours d'une jeune femme dans un groupuscule jihadiste, est rapidement censuré par le régime de Bachar el-Assad.

« J'ai écrit ce roman pour défendre le peuple syrien et pour dénoncer les souffrances qu'ils endurent à cause de dogmes religieux et politiques qui tentent d'oblitérer une civilisation vieille de 10.000 ans », soulignait-il au sujet du titre.

Quelques années plus tard, Khalifa récidive dans sa critique de la politique syrienne avec Pas de couteaux dans les cuisines de cette ville (traduction de Rania Samara, Actes Sud, 2016). Il raconte cette fois l'histoire d'une famille syrienne, la sphère privée se heurtant aux événements historiques. Ce titre lui vaut le Prix Naguib-Mahfouz, en Égypte.

Une « personnalité chaleureuse »

La mort est une corvée (traduit par Samia Naim, Actes Sud, 2018) se déroule une fois encore en Syrie, pays où Khaled Khalifa tenait à rester. « Je reste parce que c'est mon pays. J'y suis né, j'y vis, je veux y mourir », affirmait-il en 2019, comme le rappelle l'AFP.

Son ouvrage le plus récent, Nul n'a prié sur leurs tombes (non traduit en français), a été sélectionné pour les National Book Awards, dans la catégorie des traductions, aux côtés des textes de David Diop et Mohamed Mbougar Sarr, notamment.

Sa disparition a suscité de nombreux hommages, notamment celui de son éditeur français chez Actes Sud, Farouk Mardam Bey : « La vive émotion qui a submergé les réseaux sociaux dès l'annonce de cette atroce nouvelle est à la mesure, non seulement de son grand talent d'écrivain, mais aussi de la profonde sympathie que suscitait sa personnalité chaleureuse, débordante d'amour de la vie. »

Khalifa assurait pour sa part que l'idée de sa disparition ne l'effrayait plus, selon Daraj : « Pendant la guerre », détaillait-il, « la mort est devenue un événement naturel à mes yeux. Je l'ai attendu plusieurs fois. Je me suis fait à l'idée, et je ne pense plus vraiment à l'angoisse que cette simple idée fait naitre, je n'essaie plus de m'y soustraire. »

Photographie : Khaled Khalifa, en 2017 (Internaz, CC BY-NC-SA 2.0)