Une vaste concertation autour du livre démarre en Nouvelle-Aquitaine

Rachel Cordier, à la tête d'ALCA, Charline Claveau, responsable de la Culture au sein de la Région, Régine Hatchondo, à la présidence du CNL, et Maylis Descazeaux, en charge des affaires culturelles régionales, seront les figures phares de cette journée. Cette initiative marque le début d'une série d'événements destinés aux acteurs du monde littéraire, s'étalant jusqu'en mai 2024.

Au programme, entre le 25 septembre 2023 et le 13 mai 2024, des séances plénières, des ateliers thématiques et des rencontres interprofessionnelles. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, le détail des activités et des sessions à travers la région est accessible à tous.

La période de discussions à venir sera cruciale pour définir les orientations du prochain contrat, prévu pour 2025, et adresser les défis majeurs de la filière littéraire.

La Nouvelle-Aquitaine a toujours placé le livre au cœur de ses préoccupations. Depuis les premières années du nouveau millénaire, une stratégie solide concernant le secteur du livre a été mise en place dans les anciennes régions (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes). Ces démarches initiales ont jeté les bases des contrats successifs avec l'État, incarné par la Drac et le CNL, le Conseil régional et ALCA.

L'actuel Contrat de filière 2021-2024, ainsi que les discussions inaugurées le 25 septembre, témoignent de cette détermination à élaborer une politique publique visionnaire.

Au cours des trois dernières années, les soutiens financiers ont été notables : 460 000 € du CNL, 900 000 € de la Drac Nouvelle-Aquitaine, et 2,4 millions d'euros du Conseil régional. Ces fonds ont été alloués pour épauler écrivains, éditeurs et libraires de la région. Chaque année, le Contrat de filière voit 330 candidatures, avec plus de 270 projets financés, touchant près de 190 entités différentes, pour un budget total de 1,269 million d'euros, sans oublier les formations.

La vitalité du secteur est également illustrée par le dynamisme des librairies en Nouvelle-Aquitaine : 18 ouvertures ou reprises en 2022, plaçant la région en tête en matière de création de librairies. On peut accéder à la consultation en ligne.

Crédits photo : Bibliothèque de Grignols (Gironde, Nouvelle-Aquitaine) - ActuaLitté, CC BY SA 2.0