Interdiction d'exercer durant un an ferme pour l'avocat Emmanuel Pierrat

Reconnu coupable de manquements déontologiques, Emmanuel Pierrat fut sanctionné par neuf mois d’interdiction, dont deux fermes, en juillet dernier. La procédure disciplinaire déclenchée par le Conseil de l’ordre des avocats découlait de soupçons de harcèlement au sein de son cabinet.

Rebondissements...

Les témoignages de collaborateurs dénonçaient des « humiliations perpétuelles », aboutissant à ce qu’ils soient « essorés par le dénigrement et les invectives ». En première instance, la justice reconnaissait ainsi des « manquements aux principes essentiels de la profession ».

Entre-temps, le cabinet Pierrat & Associés était parti en liquidation, le tribunal judiciaire ayant considéré qu’il serait impossible de redresser la barre. Les « difficultés financières » ayant déclenché la procédure de redressement judiciaire aboutissaient donc à la fermeture du cabinet.

Pour autant, l'intéressé avait monté un nouveau cabinet d'avocats – la structure avait vu le jour le 26 décembre 2022, Cabinet Pierrat. Une seconde, nommée Pierrat Emmanuel, basée dans les Yvelines, fut fondée le 7 décembre 2022 : elle propose pour sa part du conseil pour les affaires et autres avis de gestion.

12 mois loin des tribunaux

Les magistrats rendant leur verdict ont estimé que la nouvelle condamnation était « justifiée, adaptée et proportionnée », quand la précédente s’avérait « insuffisante au regard de la gravité des griefs ». Et de charger l’avocat et son « comportement agressif, insultant et humiliant revêtant un caractère pérenne et systémique ».

Avocat ou chef d'entreprise ?

En outre, la cour note « l’absence préoccupante de prise de conscience de la situation par M. Pierrat ». Durant l’année d’interdiction, charge alors à lui de « retrouver un comportement professionnel plus conforme à ce qui est attendu d’un avocat ». Une recommandation qui répond, comme le note la cour, à ce que l’accusé « ne s’est pas départi d’une posture de déni dont il doit impérativement sortir ».

Dans sa défense, le défenseur jura que ses attentes ne découlaient que des « légitimes exigences, en lien avec la pression très forte qu’il subit en tant que chef d’entreprise ». Et d’assurer qu’il n’a, depuis 1997 qu’il exerce, « jamais pratiqué le management agressif », rapporte l’AFP. Pour ces raisons, un nouveau rendez-vous avec la justice est prévu, devant la Cour de cassation. ActuaLitté n'a pas pu joindre Me Belot pour obtenir plus de précisions.

Tolérance zéro

Pour la bâtonnière, Julie Couturier, la justice a fait œuvre utile. « Depuis le début de mon mandat et jusqu’à son terme, j’entends appliquer une politique de tolérance zéro en matière disciplinaire sur les questions de harcèlement et de discrimination », indique-t-elle.

Les plaignants, pour leur part, assurent à Libération que l’arrêt de la cour d’appel a provoqué un véritable soulagement. Et d’ajouter : « Il n’y a aucune fatalité à tolérer au sein de notre profession des comportements inacceptables. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0