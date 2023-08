Geneviève Lauzon nommée à la direction générale de l'UNEQ

Titulaire d’une maîtrise en études françaises de l’Université de Montréal, Geneviève Lauzon a effectué toute sa carrière professionnelle au sein de l’UNEQ, qu’elle a rejoint en 2000 en tant que secrétaire-réceptionniste. Depuis, elle n’a cessé d’évoluer occupant tour à tour les postes d’adjointe, de responsable des programmes de diffusion et de formation, de directrice des services aux membres et des relations professionnelles, jusqu’au poste de directrice générale adjointe en 2022.

Ayant publié deux romans : Un amour de sœur (Lanctôt éditeur) en 2002, finaliste au Prix littéraire Archambault de la relève et C’est fou comme une simple phrase (Lanctôt éditeur) en 2005, ainsi que plusieurs textes en collectifs. Geneviève Lauzon a siégé à quelques reprises au sein de jurys d’attribution de prix et de bourses, pour le CALQ notamment.

Un parcours qui témoigne d’une grande expertise au service des membres de l’UNEQ, et d’une grande connaissance et reconnaissance du milieu culturel. Dans le cadre de ses fonctions au sein de l’UNEQ, Geneviève Lauzon a ainsi contribué activement à la mise en place de plusieurs outils de formation parmi lesquels la plateforme « L’auteur autonome » ; a participé à la bonification des programmes de diffusion tels que « tournées-rencontres », « Parlez-moi d’une langue ! » ou « La culture à l’école » ; et a œuvré en faveur de la prévention du harcèlement dans le milieu du livre, notamment à travers la réalisation d’un dépliant intitulé Pour un milieu du livre exempt de harcèlement psychologique et sexuel.

Au fil des ans, Geneviève a également représenté l’UNEQ dans plusieurs comités : au conseil d’administration de Compétence Culture, au Comité de formation continue de l’Île-de-Montréal, au Comité sur les questions éthiques et sociales, ainsi qu’au conseil d’administration de Copibec.

En tant que directrice générale de l’UNEQ, Geneviève Lauzon aura à cœur de poursuivre les missions fondamentales de l’UNEQ et de s’atteler aux nombreux chantiers qui se profilent au cours des prochains mois : consultation des membres en vue de la reprise des négociations d’ententes collectives ; avenir de la Maison des écrivains, ou encore la refonte des statuts et règlements de l’UNEQ.

Le conseil d’administration tient à remercier chaleureusement Angelica Carrero qui a assuré la direction générale par intérim au cours des derniers mois, en remplacement de Laurent Dubois. Cette tâche demandait du courage alors que l’UNEQ vivait un renouvellement complet de son conseil d’administration et que plusieurs membres de son équipe avaient annoncé leur départ. Grâce à elle, Geneviève Lauzon hérite d’une maison stabilisée.

Pierre-Yves Villeneuve, président de l’UNEQ : « Grâce à sa grande expérience, Geneviève Lauzon connaît l’UNEQ comme le fond de sa poche. Elle a une connaissance profonde du milieu littéraire, des défis auxquels font faces les écrivaines et les écrivains ainsi que des chantiers à venir pour le syndicat. Il ne fait aucun doute pour le conseil d’administration qu’elle saura consolider l’équipe de l’UNEQ, rétablir la confiance des membres envers l’organisation, et que sous sa gouverne, l’UNEQ pourra pleinement assumer son rôle d’association des artistes de la littérature. »

Geneviève Lauzon, directrice générale de l’UNEQ : « Je n'aurais jamais pu imaginer, lorsque j'ai été engagée comme secrétaire-réceptionniste il y a 23 ans, que je me retrouverais un jour à la direction générale de l’UNEQ. Tant d’apprentissages depuis et ô combien encore devant moi dans le cadre de ce nouveau mandat. Je remercie le conseil d’administration pour cette confiance. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour en être digne. Digne, également, du travail de mes prédécesseurs, de l'équipe permanente et surtout digne des écrivaines et des écrivains. Les chemins à parcourir dans les prochains mois paraissent certes périlleux mais j’ai bon espoir que, ensemble, nous atteindrons la destination souhaitée. »