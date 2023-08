Le roman culte de Bret Easton Ellis, American Psycho, adapté en comics

La série, scénarisée par Michael Calero et illustrée par Piotr Kowalski, sera composée de 4 volumes. Elle ne racontera pas les seules aventures macabres du yuppie psychopathe, mais d'une autre cinglée, Charlie Carruthers. Les réseaux sociaux tiendront cette fois une place centrale dans la folie meurtrière de la tueuse millenials.

Afin de se servir du visage de Christian Bale, la maison d’édition américaine a signé un accord avec Pressman Film. Les titres bande dessinée de Sumerian sont distribués dans le monde par Diamond Comic Distributors, nous apprend Deadline : on attendra ainsi la traduction française.

La figure de Patrick Bateman fascine toujours autant, ce que révèlent les nombreux memes qui s'appuient sur des images du film.

Un roman sulfureux

American Psycho, édité en 1991, est un sombre et satirique regard sur la société de consommation américaine des années 1980, personnifiée par son personnage principal, Patrick Bateman, un jeune et prospère banquier d’affaires de Wall Street.

Parfaite caricature de l’individu matérialiste, obsédé par le statut social, l’apparence et le luxe. Cependant, derrière son image impeccable se cache un côté sombre : il est également un psychopathe brutal qui commet des actes de violence et de meurtre de manière compulsive et gratuite...

Œuvre caractérisée par ses descriptions détaillées et sa critique acerbe du consumérisme, mais aussi pour ses scènes de violence extrême, elle a fait l’objet de controverses lors de sa publication, avant de devenir un succès mondial.

Une série en préparation

Bret Easton Ellis est récemment revenu à l’écriture avec Les Éclats, 13 ans après Suite(s) impériale(s), tous deux traduits par Pierre Guglielmina. Luca Guadagnino, le réalisateur italien de Call me by your name, adaptera le dernier opus en série pour HBO. Le scénariste et producteur exécutif ne sera autre que Bret Easton Ellis lui-même.

Luca Guadagnino ira au-delà du roman original avec un format de trois saisons. Bret Easton Ellis écrira chaque épisode de la série, en plus d’être producteur exécutif. Pour l’instant, aucune distribution et date n'ont encore été annoncées.

Publié en janvier aux États-Unis et deux mois plus tard en France aux éditions Robert Laffont, Les Éclats possède une forte tonalité autobiographique. La plume se remémore sa dernière année au lycée privé Buckley de Los Angeles en 1981, et son passage à l’âge adulte.

Une génération américaine privilégiée et désabusée, élevée dans le luxe et l’ennui de la Cité des Anges des eighties. Ce dernier roman fait écho à son premier, Moins que zéro, édité en 1985, qui lui offrit une reconnaissance internationale.

Crédits photo : Sumerian