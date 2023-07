Alexandre Dumas : des Trois mousquetaires au Grand dictionnaire de cuisine

Plus de 80 romans mais aussi des pièces de théâtre, des contes, des nouvelles, des récits de voyage ou encore des essais historiques seront exposés. Parmi eux, une très grande partie des œuvres publiées telles que le Vicomte de Bragelonne estimé entre 10.000 et 15.000 €. Plusieurs manuscrits en rapport avec son épopée garibaldienne seront présentés, dont La Vérité sur l’affaire d’Aspromonte estimé entre 6000 et 8000 €.

La collection contient plusieurs éléments uniques : l’exemplaire du Grand dictionnaire de cuisine sur parchemin, monumental ouvrage sur la gastronomie et dernier livre de Dumas dont les bibliographes doutaient de l’existence (est. 20.000 - 25.000 €), l’édition originale des Trois mousquetaires, en reliure de l’époque(est. 10.000 - 15.000 €), ou encore le manuscrit calligraphié de l’Alchimiste, drame en 5 actes écrit avec Gérard de Nerval, illustré de peintures d’Isabey, Masson, Dauzats, Boulanger et Dupré et offert au tsar de Russie Nicolas Ier (est. 60.000 - 80.000 €).

À lire - Isaac Laquedem, ou Alexandre Dumas mutilé par la censure

En outre, la collection propose une série d’ouvrages d’Alexandre Dumas fils, parmi lesquels la célébrissime Dame aux camélias (est. 5000 - 6000 €). Né en 1824 de père inconnu, reconnu seulement en 1831 par Dumas, Alexandre Dumas Fils ne se remit jamais de sa naissance illégitime. Toute son œuvre, romanesque aussi bien que théâtrale, portera ce poids tout au long de sa vie, comme autant de leitmotivs, de l’adultère, du divorce, de la femme séduite et abandonnée, de l’enfant « naturel », de la recherche de paternité.

À lire - S'évader au Château de Monte-Cristo, paradis terrestre d'Alexandre Dumas

Ce dernier rend compte notamment d'un tableau accablant de la condition sociale des femmes pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Ses livres trahissent aussi, entre rancœur et amour, les sentiments du fils pour le père.